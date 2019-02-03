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林書豪存在感稍微提升 出賽時間減少已成定局

2019-02-03 12:42林文

老鷹今天背靠背作客挑戰太陽，雙方打出高比分球賽，兩隊防守強度其實都不強，比賽節奏流暢，雙方都以運動機遇戰為主。整場比分差幾乎在兩到三球的可追趕範圍內，決勝期老鷹是靠著楊恩(Trae Young)、柯林斯(John Collins)跳出來接管球賽，一舉追平並超前，最終是以118比112，踢館成功。

楊恩連續兩天有好表現，昨天28分，今天在第四節上演許多關鍵得分，攻下26分7籃板8助攻。林書豪(Jeremy Lin)今天則是上陣13分鐘，時間不多，但攻下8分2籃板1助攻，數據、效率都比昨天有存在感，但是也發生四次失誤。

林書豪打了半季，身體狀況與進攻效率正在不錯的時候，又是懷才不遇明珠蒙塵，實在可惜...
林書豪打了半季，身體狀況與進攻效率正在不錯的時候，又是懷才不遇明珠蒙塵，實在可惜。欲渡黄河冰塞川，將登太行雪滿山。閒来垂釣碧溪上，忽復乘舟看鷹揚。 美聯社
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老鷹今天在球員體能調節的輪換上有比較主動，所以上半場並感覺不到連續征戰的疲勞。昨天上場37分鐘的楊恩，今日開局依舊充滿活力，首節也有7分入袋，他這兩天確實表現出色。 。太陽擺出一大四小，讓老鷹柯林斯在大前鋒對位上佔有身材優勢，積極攻擊籃底也收到成效，首節柯林斯就進帳10分，並幫助球隊第一節取得33比30領先。

林書豪則在第一節剩4分鐘替補進場，一次左側突破拿下兩分，第一節拿下3分。第二節林書豪難得先發上陣，不過上半場獲得的時間也不多，七分半鐘，攻下5分2籃板1助攻。林書豪的體能不會是問題，今天投籃手感也還不錯，不知道球團到底有何考量或是潛在交易的可能，持續控制他的出賽時間。

老鷹中鋒戴德蒙(中)準備搶下籃板，太陽中鋒艾頓(右)在後伺機而動。 美聯社
老鷹中鋒戴德蒙(中)準備搶下籃板，太陽中鋒艾頓(右)在後伺機而動。 美聯社
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太陽的一大四小讓進攻節奏加快，同時加大球場空間第一步突破後做到切傳，防守反擊的推進速度上也佔上風。但是相對地，老鷹便把握住籃板保護的優勢，半場25個團隊籃板領先太陽六個。老應該加強的是失誤控制，昨天面對爵士老鷹前三節的失誤控制都還算理想，但今天前半場就比太陽多發生6次失誤，被打了好幾波成功的攻防轉換。

老鷹防守端在大角轉移球，在弱邊的對位需要再更及時些，否則一撲防出去，反倒讓對手得以輕鬆假動作後便直搗籃下。還有針對布克(Devin Booker)採取包夾的拿捏，面對他持球擋拆後的中距離跳投，究竟是要換防以大守小，還是一線防守要擺脫掩護者在布克後面追防呢？老鷹得加強這方面的溝通交代，去降低布克半場已得19分的火力。

當然老鷹今天也有值得讚許的地方，上半場打得不差，兩分球投籃命中率高達52.3%，三分球13投5中，太陽這邊則是兩分球46.8%，三分球17投6中。老鷹並沒有被太陽節奏帶著而濫投外線，而是知道球隊的優勢在哪，靠近籃框，兩分球一波一波攻。老鷹就是一些防守、失誤細節有做好，就有機會擺脫太陽的糾纏，上半場打完老鷹僅一分領先，以58比57進入下半場。

太陽後衛布克(左)上籃時冷不防被老鷹中鋒戴德蒙(右)從後面賞了一個火鍋。布克全場...
太陽後衛布克(左)上籃時冷不防被老鷹中鋒戴德蒙(右)從後面賞了一個火鍋。布克全場繳出32分8籃板10助攻的優異成績。 美聯社
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第三節開局老鷹被太陽打了一波小亂流，一分鐘內被打了9比0攻勢，老鷹先發陣容略顯疲態。林書豪在第三節剩五分多鐘再次回歸場上，一次擋拆漂亮助攻給連恩，可惜被吹進攻犯規，一次則是在空中碰撞要製造犯規不成，反倒被布克反快攻扣籃得分。

太陽由布克這點擴散的進攻點也越來越多，布里吉斯(Mikal Bridges)、艾頓(Deandre Ayton)、烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)都有所表現，布克全場32分8籃板10助攻。

林書豪直到剩餘兩分鐘在推進至前場時，果決在三分線外拔起命中才得到下半場第一個進球。老鷹在半場系統戰太想直接把球塞到內線，手法太單調，多次被太陽抄球形成失誤，單節又比太陽多了6次失誤，再次從領先打到落後，第三節結束老鷹86比88兩分落後。

老鷹防守球員柯林斯(右)一個大意，被太陽前鋒傑克森(左)找到機會輕鬆出手。不過柯...
老鷹防守球員柯林斯(右)一個大意，被太陽前鋒傑克森(左)找到機會輕鬆出手。不過柯林斯今天攻下35分並摘下16籃板，是贏球的大功臣。 美聯社
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第四節開局太陽將防守圈擴大，讓老鷹第一拍尋求機會就拖掉不少進攻時間，在壓迫之下也增加傳球失誤的機率，失誤罩門還是沒有明顯改善。老鷹的回防腳步跟不上太陽的偷跑，太陽在全場推進、攻防轉換之際，都能在兩側45度角至底線找尋到投射機會。

直到決勝最後五分鐘，老鷹靠著楊恩的連續命中來追平分數，甚至還有一次誇張的四分打，幫助球隊取得領先，還有柯林斯今天優異的35分16籃板挹注，在最後關頭引領著老鷹前進，最多領先到9分，一舉澆熄太陽追趕氣焰，終場老鷹以118比112，迎頭趕上，成功逆轉球賽獲勝。

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林書豪老鷹太陽

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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