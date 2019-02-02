林書豪全場沉寂 出賽時間減半是為交易鋪路？

老鷹今天作客挑戰以強悍著名的爵士主場，開局雙方節奏流暢，楊恩(Trae Young)、英格斯(Joe Ingles)是雙方第一節表現最佳球員，皆有雙位數得分。第二節老鷹攻守兩端表現依舊不俗，讓爵士打得綁手綁腳。可惜第三節開始爵士找回熟悉模式，第四節更是火力全開，多點開花，爵士全場七人得分上雙，讓老鷹第三節後段起始終無法追趕約莫10分差距，最終就以112比128輸球，兵敗鹽湖城。

值得注意的是林書豪本場僅出賽不到11分鐘，根本季平均20分鐘相比幾乎是打對折，全場相對沉寂僅拿下5分1籃板1抄截，出手3次。一是楊恩今天打得出色，出戰37分鐘，全場28分9助攻，另一原也可能是林書豪已不在老鷹藍圖中，在為交易作準備。不曉得在交易截止日前，林書豪究竟是否如傳聞將改披他隊球衣。

面對爵士後衛魯比歐(右)的嚴密防守，老鷹控衛楊恩(左)露出相當吃力的表情。 美聯社 分享 facebook

回歸本場比賽，爵士的先發陣容在內線佔有不少便宜，靠著較佳的籃板鞏固，在二波進攻得到八分，但戈貝爾(Rudy Gobert)第一節碰上犯規麻煩，讓爵士浪費不少優勢。但進入後半段，爵士找不到準心，不論是拆解擋拆後的找尋機會，或是外圍出手，爵士都無法有效把握。

林書豪(Jeremy Lin)首節剩4分多鐘上場，一上來就貢獻一次抄截並賺得兩罰，和球隊聯手打出一波12比0小高潮，拉至七分領先。但是英格斯在第一節主宰球隊攻防兩端，不僅攻下12分，同時扮演好組織前鋒的角色，第一節最後幫助爵士克服老鷹的小高潮攻勢，再度要回領先，第一節結束爵士以36比34領先。

爵士前鋒英格斯(右)抓住空檔切入籃下，老鷹後衛赫爾特(左)想要攔截已經來不及了。 美聯社 分享 facebook

第二節開局雙方命中率都不佳，但在暫停過後，老鷹的赫爾特(Kevin Huerter)、戴德蒙(Dewayne Dedmon)都有三分球回應，幫助老鷹取得7分領先。

爵士對位戴德蒙太大意，多次讓戴德蒙以拖車方式慢慢前進到半場就是一記三分出手。因為戴德蒙跟老鷹四、五號大量在外線盤旋，讓爵士的禁區戈貝爾、費佛斯(Derrick Favors)必須拉出油漆區防守，團隊防守體系被破壞，迫使團隊得用不熟悉的方式來應戰。

當爵士的大個一被拉出來防守後，缺少底線、油漆區的補防，讓老鷹的後衛、鋒線就有更多空間去切入挑戰籃框。老鷹的防守也讓團隊戰術素養之高的爵士在傳導受阻，迫使爵士得透過米契爾(Donovan Mitchell)效率低落的單打追分。

爵士的招牌防守施展不開也影響了進攻效率，爵士第二節曾一度長達五分多鐘沒有運動戰得分。直到第二節結束前，爵士把握楊恩防守吃虧這點去攻擊，以及零星的外圍攻勢，終於把比賽再次縮小回一球差距，兩節結束58比60落後給作客的老鷹。

林書豪第二節則是沒有太多發揮，短暫上場輪換替補，前半場結束書豪僅打了6分多鐘，攻下4分1籃板1抄截。雖然老鷹前兩節團隊籃板落後了7個，漏掉不少被二波攻擊得分的次數，但是在犯規、失誤控制還算理想，讓爵士獲得8次罰球，有8次失誤，老鷹本身則是9次罰球進帳，5次失誤。

老鷹前鋒班伯里(右)在爵士後衛米契爾(左)前跳投出手。 美聯社 分享 facebook

整體而言，防堵爵士內線進攻相當成功，讓爵士不得不大量找尋外圍投籃機會。其中讓爵士三分線嘗試23次比老鷹22次還多，兩隊命中率都不高，分別命中六、七個三分球。

易籃再戰，爵士先發陣容再次全體合作，上半場因犯規麻煩，出賽僅13分鐘的戈貝爾，下半場開局就有火鍋封阻，籃底要位的強勢進攻，扮演球隊攻守中樞。

費佛斯也加強進攻慾望衝擊籃框。爵士試圖展現雙塔威力，內線球員能接獲魯比歐(Ricky Rubio)小球的成功率提升，是讓球隊能慢慢找回熟悉節奏的關鍵。老鷹大範圍的輪轉，製造爵士大個子的防守錯位，貫徹這樣的戰術觀念仍相當正確，不過團隊的投籃命中率開始下降，球賽從領先打到落後。

老鷹前鋒柯林斯(右)在傳球時一個不留神，把球打到爵士中鋒戈貝爾(左)臉上，鼻子都扁掉了！ 美聯社 分享 facebook

有些後繼無力的老鷹逐漸跟不上對手腳步，爵士在找回招牌內線攻擊後，考佛(Kyle Korver)也在三分線外發砲，錦上添花，一舉助爵士將領先優勢擴大到12分。

林書豪第三節中段再上場，卻依然沉寂，打了三分多鐘沒甚麼表現，球隊落後比分又被拉開的情況下，暫停過後老鷹大幅走馬換將，由本場表現不錯的楊恩接替主控。

最後一兩分鐘，雙方互飆起三分雨，即便楊恩、赫爾特都有發揮，但總體來說老鷹阻擋不了爵士的多點開花，第三節打完依舊以87:96落後。

進入決勝期，一開局爵士就將球賽內容打檔相當無私，有裡有外，魯比歐穩健將場面控制在自己手上。反觀老鷹楊恩、戴德蒙雖然搶投三分有所建樹，但是其餘切傳跑動的投籃把握度並不高。老鷹的防守頻頻出現漏洞，爵士不斷透過掩護、擋拆，或是全場跑動的運動戰都能找到內外進攻空間。老鷹始終無法有效止血，縮小10分左右的差距，甚至到了最後一兩分鐘還被拉開到17分差距。

林書豪也在最後一分多鐘才得到教練關愛上場，並因爵士技術犯規獲得罰球機會，不過比賽早已大致底定進入垃圾時間，最後就在消化時間走完的情況下，爵士以128比112，在下半場成功逆轉在主場取勝。

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