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NBA／老鷹慘敗 林書豪連5場得分上雙本季最長

2019-01-31 13:39聯合報 記者劉肇育╱即時報導

林書豪則是靠著6罰6中的表現拿下11分，連續5場比賽得分來到雙位數。 美聯社資料...
林書豪則是靠著6罰6中的表現拿下11分，連續5場比賽得分來到雙位數。 美聯社資料照
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亞特蘭大老鷹在今天作客沙加緬度國王的比賽中，防守問題再度浮現，在前三節賽事中就被國王拿下超過100分，並落後達到29分，終場老鷹就以113：135吞敗，而替補上陣的「豪小子」林書豪則是靠著6罰6中的表現拿下11分，連續5場比賽得分來到雙位數。

老鷹今天作客國王主場，在首節賽事中雙方就展開激烈的進攻戰，不過二、三節老鷹在手感降溫的情況下，防守端也頻頻遭到對手撕裂，在前三節中每節都讓對手攻下超過30分，導致老鷹在第三節一度落後達到29分，比賽也在第四節提前進入垃圾時間。

日前曾傳出被國王放在補強雷達中的林書豪，今天在僅上場19分鐘的情況下靠著6投2中與罰球6投俱中的表現，拿下11分5助攻，個人已連續5場比賽得分來到雙位數，包括他在內老鷹雖然有7人得分上雙，但國王同樣有6人得分上雙且團隊命中率高達5成5，終場老鷹就以24分差距吞下敗仗。

而今天賽前則是一度傳出，76人有意透過交易與老鷹換取中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon），而交易籌碼可能是狀元後衛佛爾茲（Markelle Fultz），雖然佛爾茲本季因為罹患胸廓出口症候群（簡稱TOS），導致他至今僅出賽19場，不過目前正積極尋求復出機會的他如加盟老鷹，勢必將再影響到林書豪的上場時間與球隊角色。

老鷹國王林書豪

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