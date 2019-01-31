林書豪垃圾時間拚身價 老鷹防守大有問題

亞特蘭大老鷹NBA華裔球星林書豪究竟會不會在美國時間2月7日球員交易截止日前被「買家」看中，離開老鷹，加入一支季後賽球隊，全球華人都在關注。林書豪也持續他的好表現，替補攻下11分+5助攻，可惜老鷹113：135客場被國王痛宰。

林書豪這場球只打了19分鐘，比賽在第三節早早失控，第三節開打才4分15秒，國王取得81：61大幅領先，林書豪換下老鷹主控楊恩，但已經救不了大局，國王靠著瘋狂板凳+運動能力大舉進攻，老鷹防守全線盤潰。

林書豪(左)面臨國王控衛福克斯(右)的兇悍抄球時也不客氣了，狠狠地把他隔開。 美聯社 分享 facebook

第四節最後7分鐘林書豪又被教練換上場打垃圾時間，以正常NBA文化來看，這是NBA教練磨練新人、菜鳥時間，不會讓老將太多出賽，顯然老鷹還是期待可以在2月7日前交易即將約滿林書豪，換一些新人或選秀權。林書豪連續五場得分雙位數，最近五戰場均12.8分+4.2助攻。

老鷹這場球完全輸在防守、對位和團隊合作，上半場就被國轟進67分，第三節再被暴量砍進38分，下半場幾乎都是消耗比賽的「垃圾時間」。

林書豪今年球季在老鷹場均11分+3.7助攻，投籃命中率4成7，三分球命中率3成3，每場替補出賽20分鐘，球員效率值(PER)16.12，表現都在生涯水準以上，是一名優質替補，先發、替補兩相宜，穩定表現有機會在今年夏天成為自由球員後，拿到一分合理、中產以上合約。

老鷹前鋒班伯里(中)在籃下出手時，國王前鋒巴格利三世(右)明顯地打手犯規。 美聯社 分享 facebook

不過近年來NBA建隊文化是三分之一高薪，一半以上低薪或底薪。以勇士為例，15人名單中有五人年薪上千萬，有七名年薪不到200萬美元球員，另外搭兩名中產球員(年薪約在500-700萬美元之間)，外加一名底薪球員。

林書豪現在已經很難再拿到千萬美元以上年薪，如果今年夏天撈不到一分中產、複數年合約，最終還是很可能只能拿底薪加入一支有季後賽球隊實力，經紀人實力、人脈和林書豪個人表現，至關重要。

國王控衛福克斯(右)防守相當積極，想把球從老鷹前鋒柯林斯(左)手中抄走。柯林斯今天15投僅5中，33.3%的投籃命中率是他近21場以來最差的一次。 美聯社 分享 facebook

從球員交易市場和季後賽球隊布局看來，林書豪想要在2月7日前被「買家」看中進行交易，加入一支季後賽球隊的可能性微乎其微。對林書豪來說，現在最重要任務和目標是：一、保持健康+耐心，二、打出最好最符合身價表現，三、等待市場反應和回應。

老鷹重建工程至少還需要2-3年，除了要選進多名年輕球員，更重要的是強化老將和搶下球星，今年夏天如果市場上沒有更好報價，老鷹用底薪留下林書豪，做為板凳最佳第六人，協助楊恩成長和替補，未嘗沒有可能。

國王前鋒畢耶利察的灌籃似乎進入了渾然忘我的境界！ 美聯社 分享 facebook

老鷹未來新星先發控球楊恩最近五戰打出復甦跡象，近五場平均21分+8.4助攻，投籃命中率5成29，都是球星水平，除了三分球命中率稍差，關鍵球把握性起伏，楊恩還是打出他的出色球技和天賦。

林書豪和楊恩今年球季同時搭檔上場很少，主要是防守、對位考量，老鷹防守原本就很差，但兩人偶而搭檔，其實效果都不錯，這是下半季老鷹比賽一個值得觀察重點。