林書豪表現不夠突出 未能為交易機會加點分

隨著二月七日的交易截止日迫近，被上架展售的林書豪獲得更多上場時間。他今天前半場的表現不算頂尖，即使下半場有所改善，但第四節終了前面對快艇強力追分的局面時沒有再上場。老鷹最終也以5分差勝出，林書豪出賽24分鐘，拿下13分4助攻。

今天林書豪重返洛城史坦波中心，是在全場的歡呼聲中上場，第一次出手在弧頂三分破網時，還獲得像主場一樣的掌聲。而老鷹今天泰半掌握領先優勢，一度領先到16分，但打到第四節差點不能守成。全場雙方以快速進攻及外線對轟，節奏快，失誤也多，兩隊都超過16次，也讓快艇有機會追上來。如果不是楊恩冷不防的大號三分得手，加上快艇沒有繼續利用老鷹的關鍵失誤取分，這場比賽老鷹還拿不下來。

老鷹中鋒戴德蒙來一手豪邁的灌籃，他今天攻下13分並搶了10個籃板。 美聯社 分享 facebook

現今NBA的交易話題正熱，在鵜鶘戴維斯拋出震撼彈後熱度瞬間拉高，而同樣身處交易話題之一的林書豪，眾家媒體也紛紛提出可能合適的下家名單，從七六人、拓荒者、活塞、鵜鶘、魔術到國王，這些被專家媒合的球隊，都是著眼林書豪的擋拆能力以及替補穩定性，像是活塞能夠用林書豪擅長的高位擋拆，解放兩大長人葛里芬和佐蒙德，增加進攻效率；魔術則是長久欠缺夠經驗的主控，林書豪的到來可以協助重建其蒼白的後場。

也有專家認為30歲的林書豪即使不再是先發等級的控衛，但他個人創造進攻機會的得分能力，在眾家替補後衛群中仍是少見的優質股，無論是需要搶進季後賽的球隊，或是需要改善後場戰力的後段班，以林書豪目前的數據、功能和打法來看都有一定的價值。即使這些球隊不見得在投入林書豪之後會獲得立即性的戰力提升，卻無疑像是買了個旅平險的保單。

林書豪今天上場24分鐘有13分2籃板4助攻的中等表現，也是他本季第3度連4場得分達到兩位數。 路透 分享 facebook

既然林書豪是出清球員的潛在名單之一，最近老鷹的比賽也都被視為展售林書豪的廣告時間， 若是從下家球隊角度來看，有意用交易換來林書豪的這些總經理們究竟在今天的比賽中看到了什麼呢?

簡單檢視林書豪的採買清單，目前上面列著的優點大致有四：一、穩定的替補輸出效率及經驗；二、擋拆進攻帶來的團隊效應；三、相對突出的獨立得分能力；以及四、最後一年的合約彈性，其中第四項不會從比賽內容來評估，關鍵仍是在前三項。至於主要缺點則是：一、不夠出色的三分命中率；二、健康及年紀風險；三、防守相對弱勢需要協防。如果總經理們能從比賽中看到更多優點的展示，缺點也沒有被比賽數據放大，對交易林書豪的興趣和信心就會提高。

快艇控衛亞歷山大(右)伸出一隻細長瘦弱的手想要抄球，老鷹控衛楊恩(左)露出非常吃力的表情，兩位不滿82公斤的球員在場上體型都顯得單薄。 美聯社 分享 facebook

不過，今天林書豪的表現不算上乘，尤其是在前半場的表現疲弱，直到下半場才逐漸復甦。在替補輸出效率上，林書豪做為控衛角色的場上正負值是+11，全場最高。而相對於其他替補球員來看，今天老鷹最出色的替補球員其實是中鋒連恩的19分9籃板。

至於林書豪的擋拆打法，今天並沒有和陣中的長人有太多的小組配合。進一步放大來看，他的傳球和組織今天也有些單調，助攻僅有4次，大多是外圍的簡單傳導或是大角轉移，這些助攻主要是靠隊友的投射能力，而靠著他傳球為隊友創造出來的輕鬆得分機會相對較少。當然他有佯切短傳給籃下長人灌籃的表現，但比例實在不高。

從獨立得分能力來評估，林書豪的切入今天在上半場毫無威脅性，多半是往對手的防守口袋裏切，而切入分球的失誤更是屢見不鮮，全場出現4次失誤，完全不像一名有經驗的穩定控衛。而他的切入速度下滑，切入路線的選擇性受限，讓他無法像過去一樣靠切入快速摘分，也削弱了他今天創造得分機會的能力。

老鷹後衛班伯里(右)輕鬆在快艇後衛貝佛利前(左)搶下籃板，10公分的身高差距實在佔了大便宜。 美聯社 分享 facebook

林書豪的第二拍攻擊在前三節的比賽中也是效率偏低。進攻啟動之後，一旦遭到對手的防守阻斷，被迫停球或是改變原先的進攻選擇，林書豪接下來的進攻成功率竟低於兩成。他的得分時機偏重於第一拍的直接出手，這表示他今天在面對防守的對抗性不足，也沒有展現他閱讀防守之後的相應破解能力。

比較有趣的是，林書豪今天製造對手防守犯規的能力異常出色，無論是不是受惠於裁判的有利哨音，他在罰球線上的收獲確實不少，全場七罰六中，也彌補了其他得分手段的乾旱狀況，而他在下半場也開始利用這一點來稍稍改善自己的切入效率及第二拍攻擊成功率。至於他的三分表現卻是反過來，雖然一出場就破網得手，但之後的準心愈偏愈離譜，甚至出現籃外空心的狀況，全場命中率四投一中，還低於目前的賽季平均值。

老鷹後衛班伯里(左)和前鋒柯林斯(右)聯手包夾快艇中鋒戈塔(中)，硬是把球拍掉。 美聯社 分享 facebook

最後他今天的防守表現，無論是在對位前隊友貝佛利，或是補防其他球員時，林書豪都做得到夠品質的及時防守。林書豪一直在防守上被低估，畢竟他的數據不驚人，加上今天沒有抄截，防守態度和協防意識再好也不容易從直接數據來呈現，這一點在評估時比較吃虧。

總和來看，林書豪今天的成績單不算亮眼，並沒有為他的交易價值加分，但也沒有大扣分的情況。接下來無論真正有興趣的下家是誰，也不管市場上是否會有更多買家出現，林書豪在切入成功率、擋拆得分率以及三分球的命中率上，將會是被繼續檢視的三大重點。