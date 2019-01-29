親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧

整鼻半年後近照曝光！太陽花女王劉喬安讓人認不出

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟 起訴詐欺等罪名

運動筆記賽事心得／鎮西堡超馬 100K成就初解鎖+影片紀錄賽事心得／台北渣打馬拉松 人生初馬就破4
健行筆記環台北天際線內環線東南段 南區茶鄉大縱走「壯」字段嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例
NBA今日五大好球 (1月29日)今日最佳球員- Stephen Curry (1月29日)

NBA／林書豪最後5分鐘坐板凳 老鷹仍擊沉快艇

2019-01-29 14:09聯合新聞網 文字直播

林書豪今天客戰快艇。 路透
林書豪今天客戰快艇。 路透
分享

【賽況報導】

第一節

老鷹西區客場之旅第二戰來到洛城迎戰快艇，首節熱機相當快，以54.5%命中率比下快艇的42.1%，以32：25暫時領先快艇。

林書豪此役提早在7分48秒就上場，也馬上投進一記三分外線，並一路打滿整節，且有一半時間與楊恩打雙控衛，帶領老鷹第一節有好的開始，個人則攻下4分。

第二節

第二節前半段老鷹一度取得12分領先，不過快艇很快就追上，雙方大多維持個位數分差，兩隊前兩節無論命中率、三分球、籃板與助攻都不相上下，半場結束由老鷹以63：61微幅領先快艇。

老鷹目前以楊恩17分表現最佳，柯林斯則有次高的16分；至於林書豪在比賽中段替補上場，積極進攻籃框換到4次罰球機會全數把握，也命中一記即停跳投，前兩節就攻下10分，達成連4場得分上雙。

第三節

易籃再戰雙方持續拉鋸，在5分鐘左右時還戰成77：77平手，不過老鷹隨後拉出一波17：6攻勢，包含楊恩與柯林斯都攻破20分，這節打完老鷹又取得94：83雙位數領先。

林書豪這節雖然未能添加分數，不過在老鷹這波攻勢貢獻2次助攻，目前累積10分3助攻；而連恩這節殺出攻下9分，短短16分鐘就高效攻下16分，和林書豪同當板凳暴徒。

第四節

末節老鷹穩定取得10分上下領先，雖然最後1分鐘一度被快艇追到僅剩6分差，但老鷹今天打得相當出色的主控楊恩在最後54秒投進一記三分，將領先擴大為9分，這外線就像勝利的定海神針，他全場也攻下全隊最高的26分與8助攻，帶領老鷹以123：118擊敗快艇。

楊恩的好表現也壓縮林書豪的表現空間，這節擔任先發主打前半段，並完成一次三分打，不過最後5分鐘與楊恩互換後就未再上場，此役上場24分鐘繳出13分4助攻，仍是水準之上的表現。

快艇方面以哈里斯攻下30分最高，威廉斯則替補出發挹注次高21分，不過防守上擋不住老鷹，最終在主場吞下敗仗。

賽事文字轉播

【賽前報導】

老鷹5場西區之旅，今天來到第二場面對快艇，繼上役敗給西區第四的拓荒者後，老鷹這次面對是西區老八的快艇，仍是一場硬仗，視老鷹有無機會獲勝。兩軍前一次交手老鷹在主場以119:127落敗。

林書豪上役荒者攻下10分，連續第二場分兩位數，目前場均10.9分、3.7次助攻，期待林書豪的表現，提升場均至11分以上。

【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

林書豪表現不夠突出 未能為交易機會加點分

2019-01-29 14:33

NBA／林書豪板凳出招 助老鷹第三節拉尾盤致勝

2019-01-29 16:29

NBA／麥凱倫大三元 拓荒者壓過「豪」老鷹

2019-01-27 23:31

麥凱倫壓著老鷹打 林書豪偶有亮點

2019-01-27 14:00

柯林斯成球隊未來 老鷹「曬」林書豪是給市場看

2019-01-24 12:01

決勝期林書豪作壁上觀 老鷹枉費前三節好球

2019-01-20 11:27

老鷹開始展翅高飛 林書豪卻準備去國王？

2019-01-16 11:31

林書豪首節高效飆分 下半場靠助攻、防守建功

2019-01-12 11:12

重返替補失去手感 林書豪的私人戰爭玩開了！

2019-01-10 11:56

林書豪扮最佳第六人滅火 生涯第500次抄截

2019-01-07 10:24

林書豪帶傷仍展侵略性 老鷹制空權盡失完全沒救

2019-01-05 12:22

林書豪外線切入都失靈 走不出低潮讓人憂心

2019-01-03 11:06

數據無法體現的精準判斷 林書豪展現防守價值

2018-12-30 11:32
看更多

熱門文章

NBA／林書豪最後5分鐘坐板凳 老鷹仍擊沉快艇

2019-01-29 14:09

NBA／勇士11連勝 柯瑞連7季200顆三分第一人

2019-01-29 10:57

NBA／湖人若想交易戴維斯 得付出不少代價

2019-01-29 10:00

NBA／戴維斯求去鵜鶘好失望 聯盟介入調查

2019-01-29 10:02

戴維斯心向湖人有隱情 鵜鶘悲慘結局已註定

2019-01-29 07:00

NBA／才感謝歐尼爾高抬貴手 柯瑞又出糗

2019-01-29 13:40

NBA／戴維斯喊「賣我」 哈勒戴：之前就知道

2019-01-29 10:40

NBA／支持戴維斯「賣我」 杜蘭特：做你想做的

2019-01-29 11:22

拋交易請求震撼彈 戴維斯下一站在何處

2019-01-29 09:30

日職／筒香嘉智批高中操壞投手 慘例不勝枚舉

2019-01-29 07:00

NBA／自認不輸唐西奇 楊恩：時間會證明我更強

2019-01-29 14:36

林書豪表現不夠突出 未能為交易機會加點分

2019-01-29 14:33

NBA／「一眉」戴維斯求去 盼到爭冠球隊

2019-01-28 21:45

NBA／詹皇要回歸了 經紀人：若季後賽就會復出

2019-01-28 23:58

中職／兄弟引退潮？彭政閔將宣告打最後1年

2019-01-29 09:32

NBA／林書豪板凳出招 助老鷹第三節拉尾盤致勝

2019-01-29 16:29

NBA／卡珍斯漸入佳境 柯瑞：越來越找到節奏

2019-01-29 16:36

NBA／確定參加三分球大賽 柯瑞期待兄弟對決

2019-01-29 11:06

中職／彭政閔周三記者會 宣告球員最後一季？

2019-01-28 23:36

棒球／苦撐10多年 廖了以接手營運斗六球場

2019-01-29 10:38

NBA／安東尼現身紐約 韋德：他還能打

2019-01-28 23:48

羽球／戴資穎東奧強敵 奧運金牌馬琳膝韌帶斷裂

2019-01-29 11:57

中職／彭政閔季後退役 球迷：該來還是要來

2019-01-29 11:56

中職／若恰恰引退 23號黃金戰衣有望除役

2019-01-29 10:27

NBA／克服下半場25分落後 金塊奇蹟逆轉灰熊

2019-01-29 13:10

華欣盃／謝淑薇封關戰耍性感 首輪不敵前搭檔

2019-01-29 09:03

NBA／後場3衛合作無間 黃蜂賞尼克10連敗

2019-01-29 16:39

日職／火腿「轉守為攻」 要靠王柏融

2019-01-29 00:24

羽球／馬琳膝傷退賽 塞娜不捨：盼她早日康復

2019-01-28 18:29

NBA／厄文左臀不適休兵 塞爾蒂克照剪籃網

2019-01-29 12:49

澳網／女網排名大洗牌 約克維奇穩居男子球王

2019-01-29 08:56

日職／王柏融合流！ 火腿隊搭機赴美春訓

2019-01-28 18:13

MLB／春訓8台將 張育成可望卡位大聯盟

2019-01-29 00:22

WSBL／電信武裝心態 全勝拚年假

2019-01-28 20:58

MLB／小葛雷諾備受球探肯定 打擊比同齡A-Rod強

2019-01-29 14:01

中職／彭政閔拚完第19季 將成史上第4老野手

2019-01-29 15:28

中職／30周年特展破萬人 周末「兩番刀」話當年

2019-01-28 18:52

NBA／鵜鶘聆聽湖人報價 傳湯普森季後考慮到洛城

2019-01-29 17:10

澳網／賽事刮亞洲旋風 中國、南韓資金席捲場外

2019-01-28 23:59

WSBL／全員輪番上陣 電信97：52痛宰台電

2019-01-28 19:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top