NBA／林書豪最後5分鐘坐板凳 老鷹仍擊沉快艇

2019-01-29 14:09 聯合新聞網 文字直播



林書豪今天客戰快艇。 路透 分享 facebook

【賽況報導】

第一節

老鷹西區客場之旅第二戰來到洛城迎戰快艇，首節熱機相當快，以54.5%命中率比下快艇的42.1%，以32：25暫時領先快艇。

林書豪此役提早在7分48秒就上場，也馬上投進一記三分外線，並一路打滿整節，且有一半時間與楊恩打雙控衛，帶領老鷹第一節有好的開始，個人則攻下4分。

第二節

第二節前半段老鷹一度取得12分領先，不過快艇很快就追上，雙方大多維持個位數分差，兩隊前兩節無論命中率、三分球、籃板與助攻都不相上下，半場結束由老鷹以63：61微幅領先快艇。

老鷹目前以楊恩17分表現最佳，柯林斯則有次高的16分；至於林書豪在比賽中段替補上場，積極進攻籃框換到4次罰球機會全數把握，也命中一記即停跳投，前兩節就攻下10分，達成連4場得分上雙。

第三節

易籃再戰雙方持續拉鋸，在5分鐘左右時還戰成77：77平手，不過老鷹隨後拉出一波17：6攻勢，包含楊恩與柯林斯都攻破20分，這節打完老鷹又取得94：83雙位數領先。

林書豪這節雖然未能添加分數，不過在老鷹這波攻勢貢獻2次助攻，目前累積10分3助攻；而連恩這節殺出攻下9分，短短16分鐘就高效攻下16分，和林書豪同當板凳暴徒。

第四節

末節老鷹穩定取得10分上下領先，雖然最後1分鐘一度被快艇追到僅剩6分差，但老鷹今天打得相當出色的主控楊恩在最後54秒投進一記三分，將領先擴大為9分，這外線就像勝利的定海神針，他全場也攻下全隊最高的26分與8助攻，帶領老鷹以123：118擊敗快艇。

楊恩的好表現也壓縮林書豪的表現空間，這節擔任先發主打前半段，並完成一次三分打，不過最後5分鐘與楊恩互換後就未再上場，此役上場24分鐘繳出13分4助攻，仍是水準之上的表現。

快艇方面以哈里斯攻下30分最高，威廉斯則替補出發挹注次高21分，不過防守上擋不住老鷹，最終在主場吞下敗仗。

賽事文字轉播

【賽前報導】

老鷹5場西區之旅，今天來到第二場面對快艇，繼上役敗給西區第四的拓荒者後，老鷹這次面對是西區老八的快艇，仍是一場硬仗，視老鷹有無機會獲勝。兩軍前一次交手老鷹在主場以119:127落敗。

林書豪上役荒者攻下10分，連續第二場分兩位數，目前場均10.9分、3.7次助攻，期待林書豪的表現，提升場均至11分以上。