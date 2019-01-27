麥凱倫壓著老鷹打 林書豪偶有亮點

拓荒者今天面臨里拉德(Damian Lillard)本季首度缺賽，主場迎戰來訪的老鷹。靠著麥凱倫(C.J. McCollum)滿場飛奔砍下28分10助攻10籃板的全能大三元，從第一節起就領先10分，雖然整場球陸續遭遇老鷹的追趕，但決勝期和小柯瑞(Seth Curry)聯手捍衛主場勝利，以120比111收拾作客的老鷹。林書豪本場上陣21分鐘，13投4中，命中率不佳，但有幾個精彩鏡頭令人印象深刻，全場攻下10分6助攻2籃板。

在主力控衛里拉德缺賽的情況下，拓荒者後衛麥凱倫扛起球隊贏球重任，繳出28分10籃板10助攻的大三元成績。 美聯社 分享 facebook

檢視球賽內容，開局老鷹團隊的卡位並不確實，漏掉好幾個長籃板，讓拓荒者打出快速攻防轉換。老鷹一對一防守並沒有人可以擋住拓荒者麥凱倫的刁鑽。麥凱倫運球突破的變速晃人、投籃假動作，即使碰上老鷹內線的補防也能要到犯規，或是吸引包夾，找到弱邊隊友的外線空檔。

老鷹第一節中段啟用林書豪(Jeremy Lin)和楊恩(Trae Young)雙後衛在場上，試圖增加球隊傳導流暢性，掌控住節奏。兩隊首節快來快去，比分打得相當高，第一節拓荒者40比30領先。林書豪雖然首節4投0中，但是傳出4助攻1籃板以及2分進帳，他的組織、球場上的沉穩對節奏紊亂的老鷹是很重要的指揮重心。

拓荒者後衛小柯瑞(右)出手投籃，老鷹後衛楊恩(左)已來不及防守。不過楊恩今天攻下兩隊最高的30分，這是他生涯得分第二高的比賽，僅次於10月份時對騎士攻下的35分。 美聯社 分享 facebook

進入第二節，拓荒者則是遭遇老鷹一波流的反擊，半節浪費10分領先，甚至落後給老鷹。其中關鍵在於拓荒者出現太多失誤，總計半場也有11次失誤，老鷹透過對手失誤後的得分就追了10分有，加上專人全程緊黏麥凱倫，讓他在次節的得分破壞力有效降低。拓荒者明明有著諾基奇(Jusuf Nurkic)這樣的大中鋒，但是這點並沒有太多個人嚇阻、威脅性，讓拓荒者少了一個裡應外合的牽制中樞。

林書豪在這段期間也有精彩鏡頭，一次右翼擋拆切到心臟地帶停球後，連續幾個假晃騙開對手，輕鬆上籃取分。 前兩節林書豪一共出賽11分鐘多，繳出6分5助攻2籃板，唯一就差在8投2中並不理想。

拓荒者前鋒哈克雷斯(右)從林書豪(左)手中把球抄走。林書豪今天上場20分鐘得到10分並傳出6次助攻。 美聯社 分享 facebook

老鷹半場將失誤控制在4次，這環節做的還不錯。老鷹的還原防守，面對外圍防線的輪轉、撲防也比較到位，減少拓荒者輕鬆得分的機率。拓荒者首節命中率高達65%以上，第二節掉到51%，老鷹方面則是有52%左右的命中率。

以上兩項是老鷹能在前兩節以64比63反超的主因，但老鷹在鞏固籃板環節就不甚理想，被拓荒者多抓了4個進攻籃板，8個團隊籃板，實在是因為拓荒者失誤太多，否則可能比分就不會是如此拉鋸。

拓荒者前鋒阿米尤(左)抓準時機，狠狠賞了老鷹前鋒史伯曼(右)一個火鍋。 美聯社 分享 facebook

易籃再戰，拓荒者要回球賽主導權，先由減少團隊失誤作起，持續掌握住制空權優勢，接著諾基奇也從擋拆掩護者轉換成攻擊籃框角色的慾望增加，而麥凱倫雖然進攻被嚴加看管，但不斷靠著他的防守吸引性，創造遠邊機會，阿米尤(Al-Farouq Aminu)、哈克雷斯(Maurice Harkless)這對鋒線又不時跳出來製造老鷹麻煩。

下半場老鷹又變成拉鋸追趕的一方，林書豪第三節再次上演在籃底的假晃，靠在對手身上投籃攻進2分，終結對手8比0攻勢。 隨後他切入至油漆區停球，頂開對手的後仰中距離得手也是漂亮進攻終結。

在老鷹隊史伯曼(右)、連恩(左)、林書豪三人的緊盯之下，拓荒者前鋒雷曼(中)還是突破重圍。 美聯社 分享 facebook

老鷹的先發五人表現，不像拓荒者先發那麼地平均發揮，但是板凳群得分44比22，有著更棒的火力挹注，在第三節尾聲，第四節前段，追趕上比分後維持著一至兩個球的差距。

然而，直到決勝五分鐘內，全聯盟例行賽三分球最準的男人柯瑞跳出來打破這個平衡，將比分擴大到雙位數分差。柯瑞全場投進4記三分球，攻下22分，而扛起勝負責任的麥凱倫也在接下來接管戰局直到終場，全場繳出28分10籃板10助攻的漂亮大三元。

拓荒者前鋒阿米尤(左)抓準時機，狠狠賞了老鷹前鋒史伯曼(右)一個火鍋。 美聯社 分享 facebook

老鷹在這兩人的輪番攻擊下，失去適時追分的鬥志，雖然最後楊恩補上三分球，但已為時以晚，老鷹可惜就輸在決勝時刻的幾個關鍵攻防，讓球賽比分就此一去不復返，終場以111比120敗下陣來。

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