NBA／歡度42歲生日 卡特盼回暴龍退役

2019-01-27 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



卡特表態希望回到暴龍退休。 路透 分享 facebook 今天（美國時間1月26日）歡度42歲生日的「老飛人」卡特（Vince Carter）在受訪時透露，自己可能會回老東家暴龍隊退役，不過他指的並不是回暴龍打球，而是在退役前一天與暴龍簽一紙1天合約，同時他也希望，自己的球衣能在此退役。

卡特在1998年首輪第5順位被勇士隊選中，隨即被交易到暴龍，就此展開他的NBA生涯，在2004-05年球季，卡特與球團的關係因薪資問題惡化，在2004年離開了暴龍，轉往籃網隊。

之後的10年時間，當卡特回到多倫多時，球迷都以噓聲迎接他，但隨著卡特在聯盟所待的時間愈來愈長，球場上的表現也受到眾人尊敬，在2014年身披灰熊球衣的卡特再度回到多倫多，球迷反倒是報以喝采及鼓勵，也讓他現在興起回到暴龍退役的念頭。

「這是可能的。」談到可能回到暴龍退役時卡特說，「但我盡量不去想得太遠，我現在需要的是面對每天的訓練和比賽，現在期待和擔心這些事情還有些太早了。」

卡特生涯效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、小牛、灰熊、國王到現在的老鷹隊，但暴龍對他的意義顯然不同，也希望自己的球衣能夠在暴龍退休，「那對我來說將意味著許多，沒有比這個更好的結果了。」卡特說，「每個NBA球員都想贏得總冠軍，但當你退役後，你希望走進一個球場時能看到你的球衣高掛在那裡，那將是夢想成真。」