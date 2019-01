NBA／林書豪連3場得分上雙 老鷹111:120仍折翅

林書豪進攻。 美聯社 分享 facebook

老鷹進行艱困的西區之旅,今天對決拓荒者,首節就面臨強大挑戰,被拓荒者取得一路領先。林書豪在首節剩06:37時上場,有4次助攻演出,罰進兩球,但自己出手4次均未命中,球隊弱勢下,以30:40落後。林書豪首節2分、4助攻、1籃板。

首節老鷹雖漏氣,但次節老鷹甦醒,從後10分下一路追趕,還一度超前比數4分。林聿又是上半段進入場內,剩06:54時上場,馬上就有得分及助攻進帳,參與球隊大反攻,直到02:28被換下場休息,老鷹仍保持3分領先差距。結束半場老鷹以64:63反而超前,林書豪此時得6分5助攻2籃板。

第三節老鷹又陷入低潮,拓荒者重新取得主導權。林書豪剩05:44回到場上,老鷹以75:81落後,再添得4分及1助攻進帳,但球隊氣勢轉弱,第三節老鷹以90:93落後。林書豪10分6助攻2籃板。

落後的老鷹進入第四節,在客場反攻更不容易,拓荒者拉出9分差距後,一路領先。林書豪剩07:17上場,但三次出手均不進後,04:16被換下。老鷹氣勢已去,終場以111:120吞下敗戰,林書豪全場10分、6助攻、2籃板,連續第三場得分上雙。

Trae Young got open on the deep post route. QB Jeremy Lin spotted him open streaking to the end zone. pic.twitter.com/SAISsctOvf