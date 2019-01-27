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NBA／林書豪連3場得分上雙 老鷹111:120仍折翅

2019-01-27 13:23聯合新聞網 文字直播

林書豪進攻。 美聯社
林書豪進攻。 美聯社
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【賽況報導】

第一節 老鷹 30:40 拓荒者

老鷹進行艱困的西區之旅，今天對決拓荒者，首節就面臨強大挑戰，被拓荒者取得一路領先。林書豪在首節剩06:37時上場，有4次助攻演出，罰進兩球，但自己出手4次均未命中，球隊弱勢下，以30:40落後。林書豪首節2分、4助攻、1籃板。

第二節 老鷹 64:63 拓荒者

首節老鷹雖漏氣，但次節老鷹甦醒，從後10分下一路追趕，還一度超前比數4分。林聿又是上半段進入場內，剩06:54時上場，馬上就有得分及助攻進帳，參與球隊大反攻，直到02:28被換下場休息，老鷹仍保持3分領先差距。結束半場老鷹以64:63反而超前，林書豪此時得6分5助攻2籃板。

第三節 老鷹 90:93 拓荒者

第三節老鷹又陷入低潮，拓荒者重新取得主導權。林書豪剩05:44回到場上，老鷹以75:81落後，再添得4分及1助攻進帳，但球隊氣勢轉弱，第三節老鷹以90:93落後。林書豪10分6助攻2籃板。

第四節 老鷹 111:120 拓荒者

落後的老鷹進入第四節，在客場反攻更不容易，拓荒者拉出9分差距後，一路領先。林書豪剩07:17上場，但三次出手均不進後，04:16被換下。老鷹氣勢已去，終場以111:120吞下敗戰，林書豪全場10分、6助攻、2籃板，連續第三場得分上雙。

賽事文字轉播

【賽前報導】

15勝32負的老鷹隊上役作客公牛隊，取得一場20分大勝的比賽，為接下來艱困的西區之暖身。這次連續5場到西岸之戰，今天先到拓荒者主場，對手為30勝20負西區排名第四的勁旅，老鷹求勝有難度，唯有全力一搏。

林書豪於近兩役均有得分上雙的15分表現，平均得分來到10.9分，只要再有兩位數得分表現，平均得分可望上升至11分以上，期待林書豪的表現，能助球隊進攻，也幫助自己場均得分提升。

老鷹與拓荒者兩隊本季是首度交手。

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