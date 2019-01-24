柯林斯成球隊未來 老鷹「曬」林書豪是給市場看

華裔NBA球星林書豪替補出賽22分鐘，10投6中攻下15分+4助攻，幫助老鷹在客場121：101大勝公牛。

更值得關注的是老鷹21歲前鋒柯林斯16投14中攻下35分+8籃板，NBA二年級生柯林斯本季場均18.8分+10.4籃板，打出老鷹未來希望。

勇士大前鋒柯林斯(20)號被公牛中鋒洛培茲貼在身上，但仍然奮力抓下籃板。他今天手感奇佳，16投14中，其中三分球4投全中，攻下全場最高的35分！ 美聯社 分享 facebook

林書豪一月分出賽時間更多，關鍵、決勝時刻更多被教練皮爾斯擺在場上，老鷹意圖很明顯，讓林書豪打出身價和作用，希望在球員交易市場吸引更多關注，看能不能找到買家，換回一些籌碼。

像林書豪這種沒有被球隊列為未來建隊希望和布局，同時即將約滿老球員，通常都很難得到上場時間和表現空間，林書豪上半場就面臨這種窘況。

老鷹在首節打完就遙遙領先公牛17分，但總教練皮爾斯仍然不敢大意，頻頻在場邊下達戰術。 美聯社 分享 facebook

隨著2月7日NBA球員交易截止日靠近，NBA球隊策略和文化一般都會做這樣的調整，給這名實用功能性強的球員更多上場時間和表現，試圖打出市場+身價，吸引買家，逢高賣出，即使只能換到次輪籤或一個年輕球員，對老鷹都是好的買賣。

林書豪一月分場均出賽超過24分鐘，比賽季平均不到20分鐘多了4分多鐘，林書豪一月場均12分+4.9助攻，表現更出色，最近10場比賽有4場上場時間超過28分鐘，這已經足以說明老鷹的用人策略和計畫。

以老鷹上一場輸魔術為例，老鷹在主場103：122被魔術痛宰，但林書豪居然打了30分鐘，比老鷹刻意培養的菜鳥控球楊恩還長，林書豪9投5中攻下15分，表現在水準以上。

對公牛之戰，老鷹第四節早早搞定比賽，但林書豪下半場還是打了14分鐘，全場10投6中再砍15分+4助攻。

林書豪(左)連續兩戰攻下15分，他今天三分球4投2中，並且傳出4次助攻。 歐新社 分享 facebook

老鷹用意很清楚，林書豪現在很健康，表現很穩定，任何季後賽球隊需要一名替補控球或充實板凳深度的球隊，都值得交易拿下林書豪。透過更多上場時間，展現林書豪的作用+價值，刺激市場購買力，對老鷹無傷，對林書豪有利，對買家也能產生更大誘因。

林書豪上半季出賽時間和角色，明顯不如下半季，整個一月分林書豪往往在第四節、下半場都得到更多上場時間和表現，林書豪也逐漸打出他的價值，吸引更多關注。

老鷹中鋒連恩(中)想要切入禁區，卻被公牛後衛拉文(左)和鄧恩(右)緊緊包夾後動彈不得。 美聯社 分享 facebook

不過林書豪合約最後一年年薪逾1300萬美元，這個層級薪水想要吸引到買家並不容易。

林書豪這種狀況，一般而言NBA球隊都不會裁人，因為一樣要支付同額薪水，除非球員和球隊雙方協議「買斷」，買斷球員就拿不到合約內的薪水，至少會損失幾百萬美元，但球員買斷合約可以得到自由，投入球員市場，加入一支有競爭力球隊。

林書豪(中)把握住上場機會，展現強烈的拚戰意識！ 美聯社 分享 facebook

球隊也只能透過「買斷」，在交易不成情況下謀取球隊最大利益。老鷹在2月7日以前還可能會給林書豪較多上場時間和發揮空間，林書豪只要保持健康，打出最好狀況，未來都很難說。

對老鷹來說，最幸運的是柯林斯這名21歲前鋒，他已經是老鷹未來重建核心之一，他的穩定性、攻防表現和未來感都比楊恩更受到重視。