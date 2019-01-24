NBA／林書豪15分4助攻 老鷹大勝公牛20分

2019-01-24 11:25 聯合新聞網 文字直播



林書豪今天客戰公牛。 路透 分享 facebook

【賽況報導】

第一節

老鷹今天作客芝加哥，卻沒有客場的陌生感，開賽就狂轟猛炸，以6成命中率攻下42分高分，反觀主場的公牛命中率不到4成，僅攻下25分，讓老鷹第一節就已領先17分取得先機。

林書豪在5分鐘左右時頂替楊恩，一上場就以漂亮空切接獲隊友助攻上籃，得分順利開張；而老鷹柯林斯首節就大發神威攻下15分，是球隊建立快速領先關鍵。

第二節

第二節前段老鷹穩定保持雙位數領先，命中率也維持在高檔，前兩節還以破五成命中率投進9記三分球，一路壓著公牛打。不過最後2分半進攻卻突然當機，遭公牛打出一波13：4攻勢縮小，半場結束僅以66：60小幅領先6分。

林書豪這節中段替補上場，短短3分多鐘內就有高效貢獻，包含一次跳投與三分外線及罰球攻下6分，半場總計打了8分20秒，以100%命中率得到8分。

柯林斯半場攻下22分

🔥John Collins has 22 midway through the 2nd quarter. 🔥 pic.twitter.com/SBMvo9EXvg — FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) January 24, 2019

第三節

下半場老鷹重整旗鼓，開局就打出6：0攻勢建立雙位數領先，公牛雖然在後半段一度又縮小為個位數差距，但老鷹在林書豪最後2分鐘攻下5分，包含8.1秒的三分球在內，再次將差距擴大，以98：83領先對手15分。

林書豪這節提早在7分鐘左右就上場，並一路打完整節，且又攻下7分，目前15分已追平前一場對魔術成績。

第四節

末節老鷹力守城池，沒給公牛再追上機會，中段後後逐步拉開到領先20分，比賽成為垃圾時間，最終老鷹就以121：101大勝公牛。

林書豪這節雖無得分貢獻，但送出3次助攻，本日上場21分鐘繳出15分4助攻，也是連兩場攻下15分；而老鷹表現最佳的是本季冒出頭的二年級前鋒柯林斯，他全場肆虐公牛禁區，以16投中14的超高命中率攻下35分，是老鷹贏球第一功臣。

公牛方面，以拉文與馬卡南各攻下23分與22分最佳，此役命中率不如老鷹，三分球也比對方少7顆，成為輸球主因。

賽事文字轉播

【賽前報導】

二連敗老鷹(14勝32負，東區12)於今天客場對戰名次更為後面的公牛(11勝36負，東區13)，這是老鷹尋求止敗的機會，這是兩軍第二度交手，去年10月對戰，老鷹以12分之差落敗。

公牛上役對東區爐主騎士，才終於中止10連敗，球隊仍處於弱勢，雖完成與火箭交易來安東尼(Carmelo Anthony)，但安東尼並不會為公牛效力，等待被釋出。至於老鷹要把林書豪交易出去傳聞仍不斷，就看交易大限前會否有動作。

林書豪歷經感冒休息一場後回到場上，上役回溫對魔術攻下15分，目前場均10.8分3.6次助攻，仍在生涯平均11.9分水準之下，仍需要斷續尋求表現，證明自己的價值。上次交手公牛，他只得3分。