NBA／林書豪15分4助攻 老鷹大勝公牛20分

林書豪今天客戰公牛。 路透 分享 facebook

【賽況報導】

老鷹今天作客芝加哥,卻沒有客場的陌生感,開賽就狂轟猛炸,以6成命中率攻下42分高分,反觀主場的公牛命中率不到4成,僅攻下25分,讓老鷹第一節就已領先17分取得先機。

林書豪在5分鐘左右時頂替楊恩,一上場就以漂亮空切接獲隊友助攻上籃,得分順利開張;而老鷹柯林斯首節就大發神威攻下15分,是球隊建立快速領先關鍵。

第二節前段老鷹穩定保持雙位數領先,命中率也維持在高檔,前兩節還以破五成命中率投進9記三分球,一路壓著公牛打。不過最後2分半進攻卻突然當機,遭公牛打出一波13:4攻勢縮小,半場結束僅以66:60小幅領先6分。

林書豪這節中段替補上場,短短3分多鐘內就有高效貢獻,包含一次跳投與三分外線及罰球攻下6分,半場總計打了8分20秒,以100%命中率得到8分。

🔥John Collins has 22 midway through the 2nd quarter. 🔥 pic.twitter.com/SBMvo9EXvg