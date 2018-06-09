NBA／林書豪政大畢典致詞 要偉大就要瘋狂

2018-06-09 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



NBA球星林書豪今天為政大畢業典禮致詞。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook NBA球星林書豪今天在政大畢業典禮致詞，這也是他首次在台灣畢業典禮致詞，他與畢業生分享7件事，提醒畢業生超越舒適圈，不要怕失敗就打安全牌，且「若要偉大就要有點瘋狂」。

林書豪穿上學士袍現身，他表示，由於自己中文沒那麼好，所以只能用英文致詞，他表示，這次到政大致詞對他來說很有意義，因為他沒參加大學畢業典禮，當時他在湖人隊訓練，所以沒參加，他希望今天分享內容對畢業生有幫助，他回想想當初畢業如果有人對他說這些話有多好？

林書豪說，要分享7點，第一，擴張自己、超越自己的舒適圈，甚至可能經歷挫敗，特別是在職場生涯剛開始起步時，強調「成長來自挫敗」。他認為苦難或傷痛是非常好的動力，最好例子是重量訓練時，肌肉會撕裂，但休息時會重新長出來，且更有肌肉。

怎樣擴張自己脫離舒適圈？林書豪說，結交好的朋友，永遠不要成為朋友中最聰明的那一位，他曾有很多可以當代言人的機會，其實從財務角度來說是很大的幫助，但周遭人說不要這樣選擇，很感恩當時聽了朋友的建議，所以沒有代言，後來發現那家公司有很多問題，所以他總說，要確保周遭朋友當中，有比你聰明的人。

林書豪還說，不要打安全牌，不要怕失敗，最好例子是他的髮型跟造型，有很多長輩都不喜歡，特別是他母親，外界可能覺得只是搞怪造型，但他來說，那是「不在乎外界眼光跟評價」的挑戰。

第二，他分享，「若要偉大就要有點瘋狂」。正常只會讓你進入平庸人生，有點瘋狂才會進入偉大裡面。當他大學畢業時，選擇追求人生夢想在NBA打籃球，母親必須領出退休金，只告訴林書豪給他兩年時間尋找夢想，林書豪小說母親其實很瘋狂，給他機會追求夢想，他離開學校時，也沒告訴教授要做什麼，其實離開學校就去做了很多訓練，為了打NBA，所以大四最後3、4個月都沒上課。

林書豪分享一個瘋狂故事，有次生日時，開車帶很多朋友慶祝生日，其中一些朋友喝多了，花了幾個小時照顧他們，後來把所有人開車帶回家，他是唯一清醒的，找了些東西吃，開車回去時發現大家醒來，想吃食物，雖然又飢又渴也只好分享食物，當時是清晨4點半，乾脆去到體育館裡練習了1個多小時，那是他最好的一次練習，人家會說很瘋狂幹嘛那時候去，但他要說，你要做偉大的人要有一點瘋狂。

第三，要享受慢步調，如果不能享受過程，就沒辦法享受最終的目的，林書豪說自己已經29歲了，時間過得很快速，一生中最大懊悔是，NBA前5年專注要得到的東西，卻忽略整個過程，沒有享受過程，必須學會在當下滿足，才能真正享受最後得到的果實。

林書豪說，直到第6年在黃蜂隊打球時，原本無法注視周遭任何東西，只希望自己打得好，後來開始學會享受這一切，就能為了很多微小事情感到開心，甚至坐飛機時，任何想要吃的食物都有，以前並未感謝過，因此得到成功時，還是要學會謙卑。

林書豪說，偶爾他喜歡坐經濟艙，提醒自己不要每次都商務艙或頭等艙，當經歷成功之後，還是要有一些方式學會謙卑。

第四，要有自信心，把握機會，林書豪說，這是他要不斷強調的重點，要有「謙卑的自信」，華人通常太過客氣禮貌，這不代表你要成為被踐踏的地板。

林書豪說，曾做了一件事，就是面對哈登對質，哈登當時用不好的肢體語言對待自己，要有很大的勇氣才能面對哈登，他醞釀了很久，當下很緊張，但是那天鼓起勇氣面對哈登時，也得到哈登的尊敬，證明自己可以謙卑、有自信心，但也可以為了自己奮鬥。

林書豪鼓勵畢業生，證明給父母看內心謙卑的自信心，每個人都要在生命中成長，不是說不要聽別人給予的建議，但可以在謙卑中有自信，但要付出代價願意努力，當機會來臨就要把握，在人生當中，要有正確態度，就是贏球而非輸球態度。

林書豪開玩笑表示，周杰倫在IG上向他挑戰打籃球，雖然從他角度來說很愚蠢，但他尊敬周杰倫，因為周的態度是想贏球，其實要跟他挑戰，某種程度要有相當自信。

林書豪說，有次跟華盛頓巫師隊比賽，輸了20分，林書豪投10中0，但他為這場比賽驕傲，因為如果一開始籃球生涯投4球不中，就不會再投了，但當不進時，仍願意繼續投球，代表相信自己的努力，鼓勵畢業生要付出代價學習，工作會議上有機會發言時，或是表現機會到來時，一定要把握機會，努力一定會有結果。

第五個，林書豪分享「喜樂」，要為別人喜樂，也為別人有信心。他說，進入職場時，很多時候跟智商有關，做最好工作的人會繼續往上升遷，有天可能自己會進入管理階層，那時你所需要的就不只是智商，而是關乎情緒管理，因為真正的領導力，是帶給下面周遭的人喜樂有自信心，為自己工作。

林書豪說，要做好的領袖很重要，林來瘋時連贏7場球賽，第8場輸球，那次他有9個失誤，有史以來最多，那時有一通來電，但他沒接，結果發現是總教練打來，總教練對他說，不在乎他有多少失誤，只要用合適方法打球，即使有9個失誤，也可能有20個助攻。

林書豪說，失敗時不要怪罪別人，要聽取別人給予的回饋，下結論之前要先聽完正反面，要知道，沒有一個人是中立的，不要太相信自己的看法，要快快的聽，慢慢的說，當他第一次跟姚明互動，姚明帶他去高級餐廳，上湯品時，大家談到魚翅湯，讓他以為接下來要上魚翅湯，雖然他對魚翅沒什麼研究，但說了一句「我很喜歡魚翅湯」，結果姚明說，他在努力抵制魚翅湯，所以要快快聽，慢慢說。

第六，用正確方法做正確的事情，對每個人用正確態度。當他是NBA菜鳥時，只有一條牛仔褲，一點都不時尚，有個隊友發現他每天都穿同樣牛仔褲，後來隊友帶了20條牛仔褲送給他，每條都超過台幣6000元，一生中都會記得隊友所做的事。提醒畢業生要照顧父母親，不要忘記誰賦予自己生命，男士對待女士也要用正確方式，他嚴肅表示，確保自己是誠實、忠誠的，要永遠保護那些保護你的人，對忠誠的人永遠忠誠。

林書豪說，在林來瘋過程中，很多人都很著迷，很多機會可以簽給更大的經紀公司賺更多錢，但同時間，經紀公司也得到很多工作機會，當時經紀公司只有一個經紀人，很多人要挖角這位經紀人，因為等於挖到林書豪。但林書豪拒絕對他不忠誠，因為經紀人曾在他最慘時期幫助他，直到現在都還是同一位經紀人。