NBA／打籃球與讀書哪個重要？林書豪：讀書

2018-06-03 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



林書豪晚間在慈濟大學舉辦座談會。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 結束兩天的籃球訓練營後，林書豪在花蓮的最後一站來到慈濟大學進行座談會，除了與球迷暢談各種話題外，最後開放球迷提問的時間，除了有球迷好奇林書豪為何選擇就讀社會學系，還有球迷問林書豪如何洗頭，讓全場笑翻，最後有球迷提問林書豪，打籃球跟讀書哪個比較重要？林書豪說：「讀書絕對比打籃球重，因為如果有一天我不能打球，讀書讓我有更多機會可以選擇不同的路。」

林書豪在今年球季首戰就造成右膝髕骨肌腱韌帶斷裂，在開刀後接受醫療團隊建議，離開熟悉的紐約，前往加拿大溫哥華Fortius運動暨健康中心復健，「復健過程中非常辛苦，我知道我不能待在紐約、必須離開舒適圈，如果我可以選擇到高山上、一個可以24小時專注在復健的地方，我也會願意去。」

雖然復健之路非常辛苦且無聊，溫哥華又每天下雨，好在有家人一路的支持，林書豪說：「我受傷後也從沒有想過要放棄，我只感謝我還有這個機會，讓我還可以在NBA打籃球，年輕的我不會有這樣的想法，以前的我只會非常生氣為什麼我會受傷，不過自己年紀愈來愈大，想法也愈成熟。」林書豪也自信的向大家宣吿，一定可以健康的趕上開季，請球迷們拭目以待。

座談會最後林書豪也開放現場球迷提問，球迷提問千奇百怪，林書豪留著黑人頭髮型也讓球迷好奇他每天如何洗頭？他也展現幽默的說：「就是用水跟洗髮精，就跟你一樣啊！」也有物理治療師好奇林書豪的復健課表，不過由於細節過於複雜，林書豪以簡單的方式回答球迷，「就像是坐姿也跟受傷前也不一樣，肌肉、韌帶等細節。」

最後球迷問林書豪讀書與打球哪個重要？他強調讀書絕對比打球重要，「就像這次我受傷，我可能永遠不能打籃球，所以我覺得讀書很重要，因為讀書後可以讓你有更多機會、有很多不同的路可以走。」