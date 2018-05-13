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籃球／林書豪訓練營徵選會前往花蓮 小球員直呼好好玩

2018-05-13 20:57聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

花蓮縣紅葉國小。圖／創異國際行銷提供
花蓮縣紅葉國小。圖／創異國際行銷提供
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繼昨天的北區徵選會後，2018國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營東區徵選會今天緊接著在花蓮海星高中籃球場舉行，儘管天氣十分炎熱，首次在花蓮舉辦的徵選會仍吸引花蓮、台東各地的小朋友來參加，也讓小球員直呼「好好玩！」

國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營今年將首度前往東部舉辦，徵選會第2站來到花蓮海星高中，吸引不少花東地區的國小學童前來挑戰。位在花蓮縣萬榮鄉的紅葉國小，不是各界熟悉、以少棒聞名的台東紅葉國小，而是位在瑞穗溫泉區、全校只有49名學生的偏遠小學，體育老師黃振麒帶了4位同學一起來參加。

黃振騏提到學校人不多，其實並沒有固定的籃球隊，但最近正在準備村運動會，因此集合了高年級15、16位同學每天早上固定練習，他說：「其實想來參加的同學很多，但因為路途比較遠，我們是開車來的，但我們人手不足，今天除了我沒有其他人可以幫忙開車，但學校也沒有校車，所以最後只好選最近表現比較好的4位坐我的車來參加。」

當詢問黃振騏希望書豪哥哥能給小學生們甚麼建議或鼓勵，黃振騏毫不猶豫地說：「當然是英文很重要！希望他們能像林書豪一樣，知道語言能力的重要性，這些孩子們很難得有機會去看外面的環境，希望能藉著林書豪看到更寬廣的世界；另外也希望林書豪能鼓勵同學們，練習是非常辛苦的，但卻也是很重要的，鼓勵孩子們一定要堅持下去。」

紅葉國小代表挑戰運球達。圖／創異國際行銷提供
紅葉國小代表挑戰運球達。圖／創異國際行銷提供
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