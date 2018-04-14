蔡崇信阿里二當家 未來籃網多了十幾億潛在球迷

阿里巴巴集團副主席蔡崇信。 報系資料照 分享 facebook

美國職籃NBA董事會昨（13）日同意由台灣出生的億萬富翁、阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信以個人身分投入超過10億美元，收購布魯克林籃網隊49%的股份，成為台裔美籍球星林書豪的新老闆。蔡崇信擁有選擇權，可在三年內、也就是2021到2022年的球季接掌球團。這位台灣老闆的來歷不小，是阿里巴巴集團的二當家、董事局主席馬雲的創業好友。透過阿里巴巴的關係，籃網在太平洋對岸就多了一個960萬平方公里的主場，十幾億的潛在球迷。

蔡崇信去年與籃網達成初步協議，昨天正式完成收購49%股權，聲明並未披露交易價格，但路透引述消息人士報導，籃網隊因此交易估值達約23.5億美元，推估蔡崇信約支付11.5億美元。這是NBA史上最大一筆來自太平洋對岸的投資，蔡崇信成為籃網51年隊史上第一位華人老闆。

蔡崇信說，本季他至少曾三次到現場觀看籃網隊的比賽，對手包括金州勇士和紐約尼克。籃網隊輸給金州勇士隊後，他曾在球場上慰問林書豪。他期待能夠管理「他最愛的球星」林書豪所在的球隊。蔡崇信以個人身分投資，因此球隊不會改名為 「布魯克林淘寶隊」或「布魯克林天貓隊」，不過在商言商，阿里官方當然不會排除布魯克林籃網將來在天貓開設旗艦店的可能。