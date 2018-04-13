當年外資金童蔡崇信加入阿里月領2千 老婆說他瘋了

2018-04-13 15:51 聯合新聞網 綜合報導



蔡崇信僅見過馬雲兩次後便決定放棄千萬年薪加入阿里巴巴。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信收購籃網49%股權的交易完成，其實當年放棄年薪千萬的工作加入阿里巴巴，每月只能領人民幣500元（約新台幣2365元），連妻子都覺得他瘋了，時隔19年後，阿里巴巴已成為世上首屈一指的大集團，蔡崇信更被估價有97億身價。

54歲的蔡崇信，在台北出生，出身律師世家，祖父蔡六乘及父親蔡中曾創立了常在國際法律事務所，後與理律法律事務所並稱台灣兩大律師樓。蔡崇信13歲移民美國，於耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，持有紐約州律師資格，1995年移居香港。妻子是台南幫大老、南紡公司創辦人吳三連孫女吳明華，畢業於美國長春藤名校史丹佛大學國際關係系，且擁有哈佛大學MBA學位，現擔任阿里巴巴顧問。

1999年時蔡崇信擔任香港一家歐洲著名投資公司INVESTIR AB副總裁，經過朋友介紹與馬雲結識，與馬雲見面僅2次後，便毅然決然放棄當時令人稱羨的年薪千萬工作，加入才剛成立的阿里巴巴，成為第19位員工，馬雲聽到蔡崇信願意加入的決定「嚇了一大跳」，當時懷孕的妻子吳明華也覺得「老公瘋了」，但她說「如果我不讓我老公加入，他會恨我一輩子」。

1999年蔡崇信為阿里巴巴談妥第一筆融資，來自高盛、富達投資、AB等公司的500萬美元。之後憑靠著蔡崇信的專業與機制也化解了多次危機，馬雲與蔡崇信兩人一動一靜的絕妙搭配，讓阿里巴巴成為如今數一數二的大公司。馬雲曾公開表示自己最感謝的四個人包括為阿里巴巴引進資金的孫正義與楊致遠、武俠小說家金庸，另外一位就是他永遠的CFO蔡崇信。

從當初的月領2000多元打拼，19年過去了，阿里巴巴已成為世上首屈一指的大集團，從去年富比世富豪排行榜估算，蔡崇信也會自己打造高達87億美元（約2640億元台幣）的身家，今年更被預估上看擁有97億資產。

至於為什麼會買下NBA布魯克林籃網隊，其實，蔡崇信與紐澤西早有淵源，就讀紐澤西勞倫斯維爾高中（Lawrenceville School）時打過曲棍球和美式足球，在耶魯大學時也曾參加過大學曲棍球一級聯賽。林書豪是蔡崇信「最喜愛的球員」，因此在因緣際會下，收購籃網成為主要關鍵人物之一。