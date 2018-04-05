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尬周杰倫 林書豪三分練投連中11球

2018-04-05 08:34中央社 紐約4日專電

美國職籃NBA台裔球星林書豪和藝人周杰倫交情好，常透過網路互尬技藝。兩人最新的挑戰是投籃準度，林書豪秀出三分練投連中11球的影片，勸周杰倫「專心變魔術就好」。

酷愛籃球的周杰倫2日在社群軟體Instagram發文，分享在台北彩虹河濱公園籃球場罰球線跳投連中9球的影片，第10球雖失手，但周杰倫馬上再進一球，並擺出沒什麼大不了的姿勢。

周杰倫在標註林書豪@jlin7的貼文寫道：「我怕我太準，哈哈，所以這樣就好。」

這段影片激起林書豪的鬥志，右膝傷後積極復健的他於美東時間3日深夜在Instagram發文並附上影片回敬，秀出他在球館三分練投連中11球的表現。

影片顯示，林書豪出手後不時回頭，對掌鏡者擺出各種耍帥和搞笑姿勢，眼睛沒盯著球入框，充分展現自信，最後一球命中後還做出打呵欠的動作。

林書豪寫道：「你驚醒了沉睡的巨人！你從罰球線投了11次，所以我也從三分線投了11次。救命，我快睡著了。」除了勸周杰倫專心變魔術，他還請粉絲有空「安慰一下」周杰倫。

這段影片上傳12小時後，觀看次數已衝破30萬大關。不少粉絲稱讚林書豪帥氣，還有網友開玩笑說，周杰倫接下來可能得從中場練投來回應林書豪了。

周杰倫4日在Instagram轉貼林書豪三分連中11球的影片，直呼「太誇張了」，並改口說2日分享練投影片用意不是挑戰，「只是記錄爺孫玩球的歡樂時光家庭video而已」。

林書豪秀出在球館三分練投連中11球的表現。 圖擷自林書豪IG影片
林書豪秀出在球館三分練投連中11球的表現。 圖擷自林書豪IG影片
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林書豪周杰倫
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