NBA／從板凳暴徒到遭裁撤 林書豪前戰友談加盟公牛

2018-03-28 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



過去兩個賽季曾是籃網最倚重的板凳戰力，基爾派崔克（Sean Kilpatrick）在去年底遭到籃網裁撤後險些無球可打，昨天他與公牛簽下10天短約後，今天就在與火箭之戰替補出賽拿下12分，讓他直言現在每一場比賽對他都像是一場面試。

畢業於辛辛納提大學的基爾派崔克，在2014年的NBA選秀會上落選後一度只能在發展聯盟打滾，雖然這段期間他靠著優異的得分能力，不斷獲得NBA球隊供給他的10天短約，但始終無法在聯盟取得固定的出賽機會。

直到2016年加入重建的籃網後，基爾派崔克的得分能力總算受到教練團重用，該季他就代表籃網出賽23場繳出平均13.8分的亮眼數據，2016-17賽季在林書豪加入籃網並扛起先發工作後，基爾派崔克更不時扮演救火隊的角色，成為籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）手中最重要的活棋。

不過本季籃網在後場人手爆滿，其中新加入的羅素（DAngelo Russell）與打出生涯代表作的丁威迪（Spencer Dinwiddie），幾乎占盡了後場出賽時間，基爾派崔克不僅被踢出了籃網輪替名單，甚至在去年底遭到釋出，就連之後陸續與公鹿和快艇簽下雙向和10天短約，基爾派崔克也都未能保住工作。

但在昨天與公牛簽約後，基爾派崔克深知這可能是自己本季最後的機會，並且表示，「在這個聯盟的每一場比賽都像是一場面試，這是我目前看待事情的想法。事實上，從我加入聯盟那一刻，我就抱持著這種態度，這讓我在某些時刻能獲得成功，我必須不斷的改變自己，將會變得愈來愈好。」

而公牛教練霍伊伯格（Fred Hoiberg）則透露，一直很欣賞基爾派崔克，「我跟很多與他共事過的人聊過天，大家都說他是個很棒的球員、優秀的隊友、努力的孩子，我很欣賞他隨時都能保持手感的能力。」