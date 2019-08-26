名家觀點／開創AI醫療新局 三大關鍵

2019-08-26 06:12 經濟日報 莊曜宇



AI精準醫療已是全球發展趨勢，台灣在這波浪潮下應抓緊機會，科技與醫療是台灣最具優勢的兩大產業，包括擁有完整電子製造供應鏈，與獨步全球的全民健保，等於已拿到跨入精準醫療的入場券。若進一步掌握「全民健保與國家級人體生物資料庫的應用」、「異業跨域軟硬整合」、「推動場域驗證以加速服務落地」等三大關鍵，將可望為AI醫療開創新局。

根據彭博2018年發布的評比，台灣是全球醫療效率第九強的國家，代表台灣的高醫療品質已是世界有目共睹，而在面對AI科技的時代，掌握大數據、就等於擁有「黑金」，台灣獨步全球的全民健保，已累積24年的龐大數據與影像資料，也成為AI在醫療照護應用與精準醫療中的關鍵角色，亦是奪得商機與先機的關鍵。

故為了整合現行的人體生物資料庫，在行政院的支持下工研院、國衛院、中研院、國網中心將透過不同專業的合作建立虛擬整合平台，稱之為國家級人體生物資料庫平台。其彙整跨機構相關疾病檢體的收集、處理、儲存、利用等，並建立公開、透明與一致的管理及運作機制。再將資料庫中的臨床、基因與影像數據透過AI人工智慧加以應用，此平台可望為精準醫療奠定最紮實的根基。

台灣下一步就是要透過「異業跨域軟硬整合」來進行與「轉譯」，善用我們優勢的ICT產業能量，將原本複雜、大量的資訊量，分析解讀為醫護人員、甚至一般民眾一目了然的語言，讓醫療更有效率、更加精準。工研院已攜手產官學醫，從預防醫學、個人化診斷醫療到復健、照護等逐步布局，例如研發出「糖尿病眼底AI智慧判讀系統」，由21位眼科醫師，超過2萬張眼底圖註記、訓練而成，簡化過去繁複的檢測流程，如此可協助醫師在短時間內完成更精確的診斷，輔助非專科醫師初步篩選出可能罹病的病患，準確度達近90%，爭取黃金時效、實現精準醫療目的。

AI精準醫療落地服務的最後一哩路，則是「推動場域驗證以加速服務落地」，台灣在2017年就開始實施「長期照顧十年計畫 2.0」，在全國80個長照據點與機構，透過AI與「居家醫療模式」結合，針對不同患者基因與病況更準確進行配藥控制，或透過患者生理數據預測病勢走向，有效協助醫師輔助診斷、健康控管與疾病預測。

工研院與台大醫院雲林分院今年成立「數位醫療健康照護平台」，以台大醫院雲林分院為中心場域，未來將導入「貼片式呼吸中止偵測器」、「貼片式超音波心血管參數感測裝置」技術，串起患者、醫院、護理之家三大體系，醫護人員可掌握患者全天的生理數值與影像，節省更多醫療資源，降低醫療體系及家庭照顧者負擔，真正落實台灣醫界發展智能醫院、智慧長照與診斷系統。

根據世界銀行（World Bank）、Deloitte機構指出，「AI精準醫療」在2022年市場規模達到4,708億美元，台灣除了掌握優勢、贏在起跑點，也要抓住關鍵契機、提早完整布局，才能在終點完美衝線、開創AI精準醫療新局。

（作者是工研院人工智慧應用策略辦公室副主任）