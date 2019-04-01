美時打國際盃 對手變牽手

2019-04-01 05:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北報導



美時打國際市場再報喜，美時30日公告，針對百億美元市場的血癌藥Revlimid，未來市場銷售權利，與Celgene進行和解。美時說，此為與Celgene主動求和，美時經考量後，認為和解後未來產品銷售貢獻幅度更大，最終決定攜手一起打市場。

Revlimid是抗血癌藥物，原廠為Celgene，每年銷售金額近百億美元，為全球市場第二大的藥物，也是Celgene的金雞母。由於Revlimid專利即將到期，因此美時原本規劃與Celgene針對Revlimid進行專利訴訟，但雙方沒開打、先合作，出現戲劇性轉折。

雙方和解後，Celgene授權美時與艾威群，可於2022年3月不久後以限制出量之方式，在美國銷售美時開發的Lenalidomide（即Revlimid的學名藥），並且授權美時與艾威群於2026年1月31日起不限出貨量於美國銷售Lenalidomide。根據和解規範，美時於此「限制出貨量」自上市起至2026年1月31日起將逐年遞增至不超過10%。

美時原與Celgene將針對Revlimid進行專利訴訟，若依照進程，美時的學名藥Lenalidomide，最快明年以後才可能上市。在美時內部評估過後，認為Celgene開出的和解條件，與美時強行進入市場的規劃相較，確實「好很多」。

據了解，由於Revlimid的市場高達百億美元，因此目前有多家公司磨刀霍霍有意搶進，而Celgene面對較有優勢的競爭者，也願意釋出善意「共享」，其中，美時是Celgene少數願意和解的對象之一，也等同肯定美時在該領域的實力。

對於美時今年的營運，美時去年全年稅後純益約1.24億元，年增逾90%，EPS 0.42元，年增367%；營業活動之淨現金流入較去年增加近2億元。展望今年，美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）說，美時過去數年建立的價值鏈逐一發酵，期待未來更多精采的發展。

美時戒癮藥Buprenorphine／Naloxone今年2月才開賣，2月營收也首度突破10億元，年增逾倍，法人指出，由於該產品2月才加入，美時營運動能才要開始顯現，去年財務結構優化後，在新產品的加持下，可望讓今年的獲利有優於預期的表現，毛利率也將突破50%大關。