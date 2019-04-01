逸達腫瘤新藥 啟動全球授權

2019-04-01 05:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北報導



逸達旗下藥物啟動全球授權，逸達董事長簡銘達表示，旗下前列腺癌新劑型新藥FP-001柳菩林，繼日前授權美國以外市場，希望美國市場的獨家授權經銷合約可望於本季敲定，下半年將完成大陸市場授權。業界指出，逸達今年將有多筆授權里程碑款貢獻。

法人估，逸達的FP-001在美國市場授權金額逾1億美元，其中，授權前金將突破1,000萬美元，預計第3季以前可望貢獻，另外，授權Accord Healthcare的授權前金、申請藥證里程碑款，也都可望在下半年入帳。

美國市場外，下半年即將授權的大陸市場，法人估，應也有數千萬美元之譜，若加上授權給Accord Healthcare的8,600萬美元，僅FP-001一個產品的全球市場授權價值，粗估達2.5億到3億美元間。

業界認為，這也讓逸達超越智擎當年2.2億美元的授權金額，成為台灣生技公司的新指標。

據悉，逸達FP-001的全球授權粗分幾大塊，其中，美國市場最大，其次則以歐洲為主的重要市場，第三則是中國大陸，再來就是中東等新興市場，如果美國市場順利在上半年完成授權，則可望讓逸達的價值大舉提升。

在藥證申請進度上，FP-001的50mg劑型上周已遞件申請美國藥證。另，25mg劑型則明年申請。至於歐洲等多個市場方面，預期下半年送件申請藥證，法人指出，這些送件程序都將為逸達帶進授權里程碑款。

另外，在市場首見新藥的進度上，包括FT-025、FT-045兩大平台的進度較快。其中，FT-025所針對的適應症「過敏性哮喘」，預期今（2019）年底前完成人體臨床二期收案，明年數據出爐，最快今年底前即可望授權。

另一個新藥平台FP-045，屬ALDH2（乙醛去氫酶）活化劑，去年已經完成人體一期臨床試驗，安全性無虞，當前鎖定范康尼氏貧血症、外周動脈疾病，預期第3季進入臨床二期試驗。

據了解，逸達為了讓公司穩定獲利、發展，各市場的授權里程碑款的談判會趨向合理，因此美國市場的授權前金將優於授權給Accord的數字，其占比將達到整體授權額度的一成，因此，法人也據此推估，逸達今年包括兩筆授權前金、各項里程碑款的收入將很可觀。