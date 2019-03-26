身價百億的泰福生技創辦人趙宇天 為何退休後又忍不住二度創業

2019-03-26 13:52 聯合新聞網 文章提供／遠見



自小在台灣長大的趙宇天，即使泰半時間住在美國加州，仍心繫國內生技產業發展。 圖片提供／遠見 分享 facebook 現年74歲的泰福生技創辦人趙宇天，在華生製藥時期已是叱吒生技界的天王級人物，九年前他二度創業，再創人生巔峰。《遠見》前往美國加州專訪趙宇天，挖掘他的人生故事與成功之道。

站在六層樓高的加州大學爾灣分校（下稱UCI）趙氏家族綜合癌症中心前，身高約170公分、本就偏瘦的趙宇天，顯得格外嬌小。

但，他承載的名氣與身價，卻比他的身形巨大多了。

今年74歲的趙宇天，現任泰福生技創辦人暨執行長。是少數在美國生技圈闖出名堂的台灣人，與潤惠生技創辦人許照惠、安成藥業創辦人陳志明、益邦製藥創辦人許中強，並稱為「四大天王」。

身價上百億 簡樸不鋪張

趙宇天在美國留學後，於1984年看上學名藥的商機，成立的華生製藥（Watson Pharmaceuticals），在他2008年退休時，已是全美第三大學名藥廠（仿製專利到期的化學藥），當時市值超過40億美元。

他退休後，華生持續併購同業，學名藥部門後來以400多億美元，出售給全球學名藥龍頭以色列梯瓦製藥（Teva）。保守估計，趙宇天的身價至少百億台幣。

由於在美國時受到許多幫助，功成名就的他，抱持回饋的心，因此捐助癌症中心，是南加州唯一獲美國國家癌症中心（NCI）認證的醫院，也是重要的臨床試驗據點。

他與家族還捐助成立以自己姓氏掛名的趙氏綜合消化疾病中心，目前已是全美首家實際以人工智慧（AI），判讀消化系統病灶的醫院，知名的梅約醫學中心、約翰霍普金斯醫院，近年也與這中心合作。

總計自1990年代至今，趙家捐款金額至少超過3000萬美元，約合9億台幣。癌症中心入口旁的立牌上，還寫了個偌大的「趙」字。

「趙家是很了不起的一家人，」認識趙宇天八年、UCI醫學中心健康促進部門行政總監隆妲・海爾弗森（Rhonda Halverson）說。在她眼中的趙宇天，「不只是他給了什麼，更重要的是，他是個什麼樣的人。」

即便叱吒製藥界、身價上百億，但趙宇天的日常生活，與一般平常人無異，非常簡樸、低調。

他飲食簡單、不挑食，常用個三明治打發午餐，或是吃同事打包回來的剩菜；出門沒有司機，一律自己開車，「他最近剛補考完新駕照，」泰福生技企業傳播經理姜爾蓓說。

曾在洛杉磯當地電視台擔任主播的她猶記，有次在癌症中心旁的立牌，採訪趙宇天，機器架好沒多久，警衛就跑來驅趕他們，根本不認識趙宇天。原來，絕大多數的中心員工、患者都不知道，眼前這位笑容和藹的先生，其實是不斷捐助、協助研究的人。

抗癌路艱辛 重新思索人生

2008年已從華生退休的趙宇天，為何在2010年再度二次創業，成立泰福生技，則跟台北醫學院有關。

時間回到1999年。畢業自台北醫學院（現為台北醫學大學）藥學系的趙宇天，當時創辦的華生已如日中天，當年還入選《富比士》全美前500大企業。

趙宇天大學同學、醫材廠傑奎科技董事長劉宏志回憶，北醫那時缺經費，希望趙宇天能捐助百萬台幣。幾天後，校方真的收到趙宇天的捐款，卻發現，他弄錯幣值，捐了100萬美元的華生股票。這讓趙宇天成為北醫創校以來，單筆捐款金額最高紀錄保持人。

那一年，他受邀回北醫演講，順道照了胃鏡，沒想到，發現罹患胃癌。由於胃癌的擴散速度很快，「如果早一年照，沒辦法發現；晚一年照，可能已經太晚，」趙宇天回想起來，還是很感謝北醫。

為了抗癌，趙宇天割去2／3個胃，接受化療的半年間，每天帶著注射藥物的幫浦上班。雖然難熬，反讓當年54歲的他靜下心思考，是否該從華生退休。

但他轉念一想，既然老天給了自己繼續生存的機會，不如好好利用經驗，優化華生的組織，再讓後輩接手。

也在這時，成功抗癌的他深切了解到，癌症用藥多是蛋白質藥，價格太貴，是許多患者與家屬的負擔。

因此當他2008年退休後，2010年3月，看到美國前總統歐巴馬簽署「患者保護與平價醫療法案」（PPACA），俗稱「歐巴馬健保」，其中開放藥廠生產生物相似藥，期望降低藥價，促進市場競爭。所謂生物相似藥，是指仿製專利到期的蛋白質藥物。蛋白質容易因溫度等要素出現變化，無法百分之百仿製，只能盡量相似。

趙宇天馬上知道，機會來了。一如1984年，美政府通過「藥物競價及專利權法案」，放寬專利保護，讓技術門檻相對低於新藥的學名藥，有機會搶進市場，促使他成立華生。

30多年後，美國藥品市場已近九成使用學名藥；過去十年，全美省下1.5兆美元的藥品支出，造福患者，也為政府、保險業者省荷包。如今開放生物相似藥，也能依此預見未來市場。

根據市調機構Frost and Sullivan預估，生物相似藥在2014的市場規模約17億美元，2020年約能成長至200億美元，接著呈跳躍式成長。到了2025年，將上看660億美元（約合1.98兆台幣）。

「做生物相似藥的想法，是在2003年就開始，」趙宇天娓娓道出，早在美國政府公布法案前，他就已有盤算。

泰福在美國聖地牙哥設有三座蛋白質藥物的生產基地。 圖片提供／遠見 分享 facebook

打橋牌悟得豐富生意經

善於觀察市場趨勢，精算下一步決策，謀定而後動，且奉行「老二哲學」，是趙宇天闖蕩製藥業50載的原則。這，正是他大學時期從橋牌中汲取的經驗。

以華生為例，趙宇天選擇學名藥起步，還特意避開暢銷藥物，挑了止痛藥、利尿劑，這類冷門產品，享有比同業高的獲利，儘速站穩腳步；之後他才發展品牌，跳脫學名藥廠間的價格戰；然後再不斷購併同業，加快公司成長。華生自1991年至2007年間收購的藥廠，至少14家。

「他算牌很精！」劉宏志回憶，與趙宇天打橋牌時，只要輪到趙當莊家，至少思考兩分鐘才出手。兩人也曾聯手出擊，拿到橋牌準國手資格。

小趙宇天兩屆，也是北醫大藥學系校友的台北醫學大學董事長張文昌觀察，趙宇天平常不太講話，有任何想法，不會立刻在公開場合表達。

擁有15年產業經驗、加入泰福5年的Mike Sun（右），目前會定期到泰福的台北實驗室指導後輩。 圖片提供／遠見 分享 facebook

連接班人選，他也足足觀察十年。

趙宇天通常在與公事無關的場合中，藉由吃飯、聊天，旁敲側擊對方個性、經營理念。終於在2007年8月初，挖角競爭對手巴爾製藥（Barr Pharmaceuticals）總裁暨營運長保羅・畢薩洛（Paul Bisaro），擔任華生總裁暨執行長。

「他的用人，能贏得下面的人、幕僚的認同，」張文昌說。「他（趙宇天）常跟我們說，知道要做什麼，就可以一步步達到目標。」曾是華生員工，在泰福剛成立時，就加入團隊的專案副總裁劉琦說。

像她這樣，追隨趙宇天加入泰福的華生老班底，不在少數。資深員工多，代表老闆真的在意員工，「員工生活好不好，老闆是有責任的。」還在華生時，趙宇天看著墨西哥裔員工的座車，從二手車換成新車，體認到團隊努力，真的能改善一個個家庭的生活。

另一個原因是經營風格穩健。劉宏志回想，他曾引薦趙宇天認識台灣證券界某大老，對方讚許趙「又敬業又老實」，不會憑空發表利多消息。

新產品最快年底在美上市

熬了七年，泰福的TX-01，治療因化療所引起的嗜中性白血球減少症，目前正由美國食品暨藥物管理局（FDA）審查，若順利，最快今年底能上市，是台灣進度最快的生物相似藥公司。

2017年泰福在台上市，也是證交所自2012年後，首次讓尚未獲利的生技公司掛牌。

從華生到泰福，誰也沒想到，當初在北醫不喜歡念書、考前一晚打牌到10點才讀考古題的趙宇天，能有這番成就。

其實，趙宇天本就出身藥學世家，父親念日本京都帝國大學（現為京都大學）、母親畢業自上海中法大學，曾在新北市中和經營新生藥廠；舅舅在上海成立的新亞製藥，則是中國首家西藥廠。

但他退伍後直奔美國攻讀碩士，直到出社會兩三年時，已婉拒接班三次，「書念愈多愈怕，公司不能隨便接。」

雙親很尊重他的決定，母親更不斷鼓勵他創業。創業後，他把公司取名華生，就是取自母親許華之名（Hwa's son，華的兒子，音同Watson）。

母親逝世後，趙宇天偶然發現她遺留的字條，要趙回饋曾栽培他的學校、社會。事先毫不知情的趙宇天，其實已在做這些事。

至今談及雙親，仍會觸動趙宇天的內心。言談間，陡然發現他眼角隱約泛淚，語帶哽咽。

此刻，他已揮出「泰福」這顆球，能否再下一城，振奮台灣生技圈，場邊觀眾正屏息以待。

趙宇天

出生：1945年

現職：泰福生技創辦人暨執行長

學歷：美國普度大學製藥及藥理博士、西維吉尼亞大學碩士、台北醫學院藥學士

經歷：美國華生製藥總裁暨執行長、希爾藥廠研究員

泰福生技

成立：2010年（台灣泰福2013年成立，2017年上市）

創辦人：趙宇天

董事長：林鴻達

資本額：24.31億

股價／市值：70.9元／172.34億（截至3月20日）

員工：約170人（美國140人，台灣近30人）

產品進度：TX-01（治療化療引起的嗜中性白血球減少症）正由美國FDA審查藥證，最快今年底上市；TX-03（乳癌用藥）正進行三期臨床試驗

（作者／蔡立勳 攝影／蔡立勳 本文出自2019.03.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）