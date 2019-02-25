台灣動藥 奪亞洲最佳公司獎

2019-02-25 03:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



2018年度「世界動（物）藥大賽」（Animal Pharm Award）獎項近期揭曉，開發出狗類抗癌藥物「抗癌能」（Antican）的本土公司台灣動藥，近期打敗國際生技大廠，以黑馬之姿榮獲了上述獎項中的《2018亞洲、大洋洲最佳公司獎》，此獎項也是首次由台灣廠商獲得。

台灣動藥表示，世界動藥大賽在美國已有30多年歷史，是提供全球動物保健專業人士相關的新聞、研究資料、新產品、藥品等等的專業機構，每年所舉辦的世界動藥大賽，有來自全球的各大動藥廠爭相角逐獎項，競爭激烈。

台灣動藥表示，為了迎接「精準醫療新時代」的來臨，即將與台灣大學附設動物醫院合作「抗癌能上市後再評估」專案，藉由給藥24小時後得知藥物與腫瘤的反應成效來達到「精準評估」的目的，並以此做為「精準醫療」的基礎。

「精準醫療」就是結合「精準評估」與「精準治療」。透過「連續動態造影」（CDI）技術，能夠精準地觀察癌細胞壞死的變化，確認「精準治療」的目的，適用於目前的「寵物癌症治療」，而這也是臺灣動藥努力實踐的方向之一。

除了寵物抗癌藥之外，台灣動藥也表示，該公司更推出一新抗癌秘密武器「E癌能Antican Synmax」，含備受國際頂級期刊《Nature》推崇的「乳菇糖」（Mannose）成分，為對抗腫瘤增加一強而有力的生力軍。

台灣動藥指出，乳菇糖來自野生松乳菇，松乳菇生長於亞熱帶松樹林地中，是目前少數不能以人工穩定培植的野生菌種，每100g的野生松乳菇最多只能提取出 31.18g的蛋白多醣，這些蛋白多醣再經分離萃取，最終才得到1.63g的乳菇糖，含量珍稀彌足珍貴。

E癌能Antican Synmax經實驗證明在同樣的實驗條件之下，能夠明顯抑制腫瘤細胞的生長，考量到罹患腫瘤的寵物身體虛弱，台灣動藥表示，「E癌能Antican Synmax」不僅僅添加了有效單位的乳菇糖，更添加獨特的固本E癌配方，同步針對罹癌寵物進行營養加強，對抗腫瘤。

根據台灣動藥本身實驗證實，「E癌能Antican Synmax」搭配「抗癌能 」一起使用，對抗腫瘤反應有更好的效果。