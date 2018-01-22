多家潛水企業 將浮上檯面

2018-01-22 04:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



抗體藥開發公司醣聯近日宣布與兄弟公司尖端醫攜手，以各自的專長跨入當紅的CAR-T（嵌合抗原受體T細胞免疫療法），迄今，台灣已經有七家生醫公司陸續宣布跨入此領域；業界指出，國內還有許多CAR-T公司「潛水」，尚未正式浮上檯面，今明兩年，台灣切入CAR-T療法的公司，可望陸續揭開面紗，屆時聚落也將更顯著，面對國際市場也將會有競爭力。

在生意模式上，醣聯與尖端醫合作開發CAR-T抗癌產品，只做前段的開發，只要開發出特殊的產品，就授權給國際上有興趣的公司。由於國際上的CAR-T研究在實體腫瘤的開發領域仍少，因此具有利基。

近期，國際上掀起一陣CAR-T藥廠的併購風潮，近期繼抗病毒大廠Gilead以119億美元收購CAR-T公司Kite之後，近期也傳出國際大藥廠賽基（Celgene）有意併購另一家CAR-T公司朱諾（JUNO），有分析師認為，併購可能性極大，且金額也可能落在百億美元之譜。

業界指出，CAR-T的開發門檻除了須找到具專一性的單株抗體外，另有幾個關鍵，一是透過基因工程，編寫共刺激分子開發專利，以刺激T細胞增生分裂；其二、細胞的培養與放大，第三、在臨床階段，對收案患者的醫療照護，則需投入一定的人力與物力。因此，醣聯與尖端醫的合作屬於優勢互補，並選擇在前段開發後，就授權給國際生醫公司，對台廠而言是相對較好的模式。