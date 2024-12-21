盤點4間「台北烘焙教室」 美味甜點、精緻蛋糕親手做！

看似困難繁雜的烘焙，現在可以輕鬆體驗！在烘焙教室使用已備好的器具、食譜，就算是手殘黨也能做出喜歡的造型，還能品嚐美味的成品，是不是讓人躍躍欲試？這次七分之二的探索就介紹 4 間在台北做蛋糕的店家，快跟朋友、愛人一起來享受烘焙的樂趣，做出甜蜜的蛋糕甜點吧！

1. Fabulous Lab

#高質感課堂一次學到兩種技巧

圖／Fabulous-Lab

🏠地址：台北市信義區松德路171之2號1樓

🕰營業時間：週一至週六 10:00-17:00，週日 10:00-16:00

💰價格：餅乾 $2,200，鮮奶油戚風蛋糕 $3,500

Fabulous Lab 烘焙教學位於捷運象山站 3 號出口及永春站 2 號出口附近，步行約 15 分鐘可達。店面呈現簡約溫暖的粉潤色調，有許多專業的烘焙用具與烤箱。這裡主要是小班制教學，專注於精緻造型糕點，從基礎的烘焙工法到造型設計的繪，老師都會帶領學員整個流程，零基礎的朋友也能輕鬆上手。

體驗韓式風格頭像蛋糕製作時，會提供圍裙和詳細的食譜，老師也會事先準備好一部分的備料、秤量和調味，並完整示範每一個細節，能一次學到兩種烘焙技巧。尤其老師是以造型設計為專業，能讓每位學員做出理想中充滿質感的成品，是一場讓人感到滿足又有成就感的獨特烘焙體驗。

2. Welcome Bake

#又溫馨又網美完全不違和

圖／Welcome Bake

🏠地址：台北市中山區松江路259巷9號1樓

🕰營業時間：週一至週六 10:00-17:00，週日 10:00-16:00

💰價格：蛋糕類 $780-$1,180

Welcome Bake 位於中山國中附近巷弄，提供多元的烘焙品項，像常見的蛋糕類、塔類、西式點心應有盡有。透過網路即可預約，且下訂後兩天就會收到預約結果通知。這裡的課程採部分自助式，烘焙教室內共有四張烘焙桌台、數台電磁爐及攪拌機，老師會先於開始時就準備好大部分的材料與器具，讓人可以專心享受 DIY 蛋糕的樂趣！

實際進到店內，讓人彷彿就像在自己家裡烘焙，還有兩處可以幫成品拍特寫的牆面、桌椅以及裝飾品們，做完可以拍好拍滿📸由於老師也會幫忙準備下個步驟所需要的器材，對於喜歡烘焙，又不喜歡自己找材料的人，這間絕對是首選，服務相當貼心！

3. Sweet Me 甜蜜蜜

#貴婦待遇的台北手作蛋糕體驗

圖／Sweet Me 甜蜜蜜

🏠地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷30號1樓

🕰營業時間：平日 13:00-22:00，假日 10:00-22:00

💰價格：蛋糕類 $580-$980

Sweet Me 甜蜜蜜位於熱鬧的東區，有大片玻璃窗，寬敞的環境共有兩層，一樓是做蛋糕的烘焙教室，B1 是廁所及活動展演場地。烘焙教室內的各區域分類清楚，走動空間充足，器具也都非常新穎，讓新手能馬上卸下緊張的情緒。此外，Sweet Me 平日時段做蛋糕更享九折優惠，學生黨一定要來省錢！

這裡教學雖然是使用平板，讓你自行選擇影片或電子食譜，但老師會在進門時詢問是否為新手，若是老手就給你自由空間，新手則會不時過來從旁關切。此外，最棒的點就是不用洗器具，簡直是懶人福音！整體下來，簡單的品項就能用配方做出非常好吃的甜點，實在是料理小白的天地。

4. 花貓蛋糕實驗室

#主攻韓式擠花的台北烘焙教室

圖／花貓蛋糕實驗室

🏠地址：新北市永和區仁愛路49號

🕰營業時間：11:00-18:30，週一休

💰價格：蛋糕類：$1,950-$3,800，擠花教學：$2,600-$3,000

位於頂溪站的花貓蛋糕實驗室，除了基礎甜點製作、造型蛋糕，還專精韓式擠花蛋糕教學，是台北少見的做蛋糕專業。閒適的烘焙學習空間還結合了花藝設計，整體環境有著滿滿的創意與設計感。採建構式烘焙的教學方法，也能讓零基礎的新手一步步學會自己變化食譜，適合喜歡挑戰的人！

花貓蛋糕的老師常常自我進修，因此每次上課都能學到不同的東西。此外，老師教學非常有耐心，也細心講解，適時協助學生，賦予學生自由又給予適當鼓勵，讓人做蛋糕也能享有舒適輕鬆的心情。

以上就是本次台北 4 間烘焙店推薦，皆經過神秘客認證✨做蛋糕可以讓人專注當下，感受放鬆舒適的氛圍，最後的成品不論好壞，都是一項美好的回憶，如果當作禮物送給珍貴的親友，一定價值不斐又讓人感動滿滿💕快選擇心儀的店家，來體驗手作蛋糕的樂趣吧！