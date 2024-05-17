手作料理日常／松露味滿滿-松露雞蛋開放式三明治
圖、文/Nini Tsai
蛋沙拉應該是大家家中很常做的料理吧，雞蛋加上美乃滋就可以輕鬆完成，怕胖的人可以用無糖優格代替美乃滋，愛松露的我則是用了松露蛋黃醬跟松露芥末醬來代替美乃滋，再加上簡單的海鹽以及黑胡椒調味，帶出松露的美味跟雞蛋的柔軟。
雞蛋沙拉單吃可以當作一道涼拌配菜，簡單要更有飽足感搭配麵包做成漂亮的開放式三明治也很有早午餐的感覺唷！
材料：
雞蛋 3顆
松露蛋黃醬 1大匙
松露芥末醬 1茶匙
海鹽 一小撮
黑胡椒 適量
麵包 2片
生菜3片
作法：
雞蛋放進湯鍋中煮熟後剝殼備用。
在調理盆中放入松露蛋黃醬、松露芥末醬、海鹽、黑胡椒以及雞蛋攪拌均勻。
麵包放上生菜，放上雞蛋沙拉，最後撒上黑胡椒即可。
喜歡更濕潤口感的話，可以再多放一點蛋黃醬，在麵包上也可先抹上一層蛋黃醬。
完成。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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