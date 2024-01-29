手作料理日常／清新柑橘香氣之咖啡-葡萄柚氣泡咖啡
圖、文/ Nini Tsai
身為天天需要一至兩杯咖啡的人，早晨會先來一杯熱拿鐵，下午會比較想喝清爽的咖啡，通常下午會選擇喝冰美式或者是檸檬口味的西西里，最近買了一些葡萄柚加進咖啡裡也非常好喝，跟檸檬相比，葡萄柚口味會更加溫潤沒有過酸的口感，不用加糖就很順口，當然如果是喜歡喝甜口味的話，加點糖水或者是蜂蜜也很搭唷！
另外柑橘類的水果都可以試試看，柳丁、橘子等，不同水果都會有不同的香氣唷！
材料：
濃縮咖啡 1份
氣泡水 250ml
葡萄柚汁 100ml（約半顆）
作法：
將葡萄柚榨汁備用，可切幾片放進杯中裝飾用。
將葡萄柚片放入杯中（也可放入一些冰塊）。
接著放入氣泡水、葡萄柚汁以及濃縮咖啡。
輕鬆完成美味的葡萄柚氣泡咖啡！
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