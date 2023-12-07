在家煮一樣超好喝！輕鬆端出「暖胃湯品」　十大熱門高湯品牌來了

主婦們不可或缺的料理小幫手！

時序漸漸進入冬天，想在家就能喝到一碗暖心暖胃的熱湯嗎？忙碌了一整天，現代人沒辦法熬煮工序太過繁複的湯品，或是因為無法掌握準確拿捏調味的技巧，而花費太多調理的時間。

現在市面上推出了許多各式各樣的高湯包，可以讓主婦、主夫們只用短短幾分鐘，就能輕鬆地把好喝的湯端上餐桌給家人們！不過，現在高湯品牌款式眾多，大家或許會看得眼花撩亂不知如何挑選，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你找出網路討論熱門高湯品牌，詳細介紹包裝、食材、特色，一起找出最適合你的口味吧！

image source：聚 日式鍋物

NO.1 聚 日式鍋物

身為台灣超人氣火鍋店之一的「聚」，大家應該不陌生吧，許多網友每次去他們家必點的北海道昆布火鍋終於出熬高湯了！聚最新推出的「北海道昆布熬高湯」是經典不敗的日式湯頭風味，嚴選了來自北海道的昆布及日本道地柴魚，並添加雞湯、扁魚、鰹魚等天然食材慢慢熬煮而成，湯頭有真實昆布的清甜和鮮美的海味，一入口就能久久回甘。

這款高湯包不僅價格實惠，份量也非常適合小家庭，加入各種麵條、粥品、蒸蛋等都非常百搭，「順便買了『聚-日式火鍋料』冷凍包，加進魚卵麻糬、芝濃豆腐、雪花魚丸這些火鍋料變得超級豐富」，「味道很棒，已經回購好幾次了。」

image source：聚 日式鍋物

NO.2 Bull head 牛頭牌

牛頭牌是老字號罐頭品牌，成立至今已經65年，除了大家熟知的沙茶醬，他們也有推出三種口味的高湯罐頭，有由多種蕈菇慢熬的蕈菇口味、醇厚鮮香的雞湯風味、還有最經典的昆布海鮮風味，高湯罐頭不僅可以用來煲湯，也能直接入菜，口感清爽鮮甜，不用長時間熬煮，只要加入清水就能輕鬆上桌，「台灣製老牌大廠吃的很安心」、「傳統的好味道！」

image source: 牛頭牌 家的美味

NO.3 石二鍋

石二鍋熱銷的第一的石頭鍋湯頭也能在家自己煮啦！石二鍋推出了經典的「爆香石頭鍋」熬高湯，加入了濃縮雞湯精華與日本道地柴魚汁熬煮，再用台灣在地洋蔥和大量的蒜頭爆香，讓湯頭不僅鮮甜可口，還有香氣撲鼻的濃厚爆香風味。湯包內還附有蔥、蒜和麻油的爆香包，「每次只能出門吃石頭鍋，在家也能完美復刻了」、「跟在店裡吃的味道差不多」、「冬天要定期回購的商品」。

image source: 石二鍋

NO.4 舒康雞 HOLSEM

舒康雞是由一群專業的養雞人所起家，讓雞隻最優質的環境下被細心照顧，食用的是全植物性飼料。舒康雞推出的「清高湯」高湯包是以雞骨架及雞胸肉為基底慢火熬製，讓湯頭不僅清澈，喝起來更是香醇、沒有一絲腥味。湯包加熱後能夠直接飲用，也可以烹調入菜，作為火鍋、湯品及粥麵的基底湯。無調味、無食品添加物的成分，連嬰幼兒都能食用，「品質很好，味道很喜歡」、「口味比較清淡，很適合老人小孩」、「濃郁的雞味很香」。

image source: 舒康雞 HOLSEM

NO.5 菇王

菇王食品最受歡迎的純天然系列，無任何化學添加物或防腐劑，其中的「發現味噌高湯」是人氣商品之一，使用國產米及非基因改造黃豆做出純釀味噌高湯，在味噌熟成的黃金時段立即收成，保留味噌最香醇濃郁的味道，並加入天然昆布汁與天然純釀米酵素，慢火敖製成15倍濃縮原汁高湯，適合用於各式湯類、麵類或沾醬，「成分天然，吃得很安心」、「外出攜帶很方便」、「可以簡單做出味增湯」。

NO.6 十味觀

十味觀除了最出名的XO醬產品，最新上市的「鰹魚昆布高湯」是與台灣最大的高檔會所《海峽會》共同聯名的常溫高湯包，湯頭是用鰹魚與昆布所熬製而成，底蘊散發出淡淡的自然鮮甜味，不管是直接入菜或是做成火鍋，清爽的湯頭都能襯托出食材最鮮美的風味，「柴魚味道很濃郁」、「帶去露營很方便」、「有海峽會的高檔味」、「在家就能吃到星級美食」。

image source: 十味觀

NO.7 憶霖

憶霖是專門做調味料的食品集團，不過他們其實也有販售各式高湯罐，有「關東煮(柴魚)高湯」和「蔬食高湯」兩種口味，以柴魚為湯頭基底，味道甘甜鮮醇，柴魚的香氣能夠充分突顯食材原有的鮮味，「蔬食高湯」則使用6種蔬果為基底，喝的到蔬菜原始的純淨清甜。拿來燉飯、茶碗蒸、醃漬菜等都能適用，連初學者也能夠輕鬆上手，是萬用調理的好幫手。





image source: 憶霖

NO.8 YAMAKI 雅瑪吉

YAMAKI 雅瑪吉是日本最大的柴魚產品製造公司，其中「鰹魚淡色濃縮高湯」被稱為用過就回不去的萬用淡色醬油，採用經嚴選的良質柴魚及昆布釀造醬油精製而成，為10被濃縮的高湯，不僅方便調味還能保存食材的原色，被主婦們廣泛的應用，讓家常菜也能如同日本料亭料理一般高級美味，「濃縮濃度很夠，直接煮火鍋也很方便」、「當作高湯使用，稀釋到1:5以上仍有鰹魚香氣」、「超級好用的淡色醬油」。





image source: 台灣雅媽吉ヤマキ

NO.9 良品開飯

良品開飯為近年因疫情崛起的冷凍包食品廠商，透過結合在地食材，讓消費者在家也能短時間吃到美味的一餐。良品開飯推出的「黃金土雞高湯」被主婦們當作萬用的湯底，雞隻為放牧飼養，草本獨家飼料配方，讓原味的雞高湯喝起來非常清甜，富含精華的老母雞入鍋用16個小時費工熬煮，未添加鹽及任何調味料，還能做成寶寶的副食品，是烹煮的必備料理幫手，「這個湯膠香好喝，冬天喝很滿足」、「土雞的鮮味完全不膩口」。





image source: 良品開飯

NO.10 農場晃晃 Farm Around You

農場晃晃主打用加拿大進口的亞麻籽做為動物的優良飼料，提供動物充足的營養並提升肉品的品質。推出的「安格斯牛骨高湯」、「Omega亞麻籽豚骨高湯」都是他們家的人氣商品，「安格斯牛骨高湯」將現宰的安格斯黑牛的牛骨細燉3天，精燉出濃郁牛味的湯品；「Omega亞麻籽豚骨高湯」則是用亞麻籽豬大骨純水慢火、新鮮熬製，無添加任何調味料的湯底涮上任何肉片都非常美味。

image source: 農場晃晃 Farm Around You

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月14日至2023年11月13日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『高湯品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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