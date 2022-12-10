週末上菜／應景聖誕飲 香氣繚繞「香料紅茶煮」

每到聖誕，煮香料飲已經是我們家的傳統。往年多煮紅酒，今年因為食物廚櫃裡的紅茶包急需消耗，於是改用紅茶來煮。

香料飲可以放入的香料種類非常多，常見肉桂、八角、丁香、月桂葉、荳蔻等，其中很多或許家裡就有，可以選幾樣放，也可以都放; 如果想加入一些辛辣，可以切幾片薑片進去。

水果則是多見切片的橙、蘋果和檸檬。記得橙和檸檬的皮都帶苦味，不可久煮。





材料：

紅茶包2包

肉桂棒1根

薑片2片

丁香5粒

檸檬切片2-3片

蜂蜜適量





作法：

1. 取一小湯鍋，放入約500c.c.-750c.c.飲用水，開大火將水煮滾。

2. 水滾後放入茶包，煮約2-3分鐘後，取出茶包。或按照自己喜歡的濃淡度調整煮茶包的時間。

3. 接著轉中小火，放入肉桂棒、薑片、丁香，蓋上鍋蓋續煮10-15分鐘。

4. 接著開蓋放入檸檬片，煮約2分鐘即將檸檬片取出，香料紅茶及完成。起鍋倒入杯中可加入適量蜂蜜調味飲用。

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