《安安台北小日常》一個人的下班料理／冰花煎餃
編按：一個人也要吃得好！下班後或假日不知道吃什麼，人氣YouTuber安安《安安台北小日常》頻道分享美味食譜，送給每天都需要一人料理的上班族！
● 材料
市售煎餃或鍋貼10個
低筋或中筋麵粉1大匙
● 醬料
蒜末適量
辣椒末適量
蔥花適量
熟白芝麻適量
醬油1大匙
● 做法
1.將麵粉、冷水以1：9的比例混合拌勻成麵粉漿。
2.用刷子在平底鍋中塗滿油。（油塗抹多一點，才能避免煎煎餃的時候黏鍋底。）
3.煎餃不用解凍，以放射狀排放入平底鍋中。（煎餃如果先解凍再烹調，餃皮會變軟變形，煎的時候容易破掉。）
4.倒入半杯常溫水，水的高度約至煎餃高度的1/4高。
5.蓋上鍋蓋，開中小火煮5～10分鐘，將煎餃燜熟。
6.麵粉漿再次拌勻，倒入煎餃之間的空隙，薄薄一層即可，不用太多。
7.開大火加熱，看到冒出泡泡，當周圍開始出現焦糖色的冰花，轉小火收乾。食用時，可搭配沾醬享用。（出現冰花後要轉小火，不然煎餃底部會燒焦。）
● Ann’s tips
1.做法(5)中先把煎餃稍微燜熟，可避免製作冰花時煎餃還沒熟。
2.最後開大火不用開太久，看到焦糖色冰花出現即可轉小火。
● 作者介紹：張安安，IG：@taipei_serenade、Youtube：安安台北小日常 Ann in Taipei
【以上摘文選自：書名《安安台北小日常！1個人的下班料理》、作者：張安安、圖文：朱雀文化 提供】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言