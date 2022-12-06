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《安安台北小日常》一個人的下班料理／冰花煎餃

朱雀文化／ 張安安

編按：一個人也要吃得好！下班後或假日不知道吃什麼，人氣YouTuber安安《安安台北小日常》頻道分享美味食譜，送給每天都需要一人料理的上班族

冰花煎餃。圖／朱雀文化 提供
冰花煎餃。圖／朱雀文化 提供

●　材料

市售煎餃或鍋貼10個

低筋或中筋麵粉1大匙

●　醬料

蒜末適量

辣椒末適量

蔥花適量

熟白芝麻適量

醬油1大匙

●　做法

1.將麵粉、冷水以1：9的比例混合拌勻成麵粉漿。

2.用刷子在平底鍋中塗滿油。（油塗抹多一點，才能避免煎煎餃的時候黏鍋底。）

3.煎餃不用解凍，以放射狀排放入平底鍋中。（煎餃如果先解凍再烹調，餃皮會變軟變形，煎的時候容易破掉。）

4.倒入半杯常溫水，水的高度約至煎餃高度的1/4高。

5.蓋上鍋蓋，開中小火煮5～10分鐘，將煎餃燜熟。

6.麵粉漿再次拌勻，倒入煎餃之間的空隙，薄薄一層即可，不用太多。

7.開大火加熱，看到冒出泡泡，當周圍開始出現焦糖色的冰花，轉小火收乾。食用時，可搭配沾醬享用。（出現冰花後要轉小火，不然煎餃底部會燒焦。）

●　Ann’s tips

1.做法(5)中先把煎餃稍微燜熟，可避免製作冰花時煎餃還沒熟。

2.最後開大火不用開太久，看到焦糖色冰花出現即可轉小火。

●　作者介紹：張安安，IG：@taipei_serenade、Youtube：安安台北小日常 Ann in Taipei

【以上摘文選自：書名《安安台北小日常！1個人的下班料理》、作者：張安安、圖文：朱雀文化 提供】

書名：《安安台北小日常！1個人的下班料理》、作者：張安安、圖文：朱雀文化 提供
書名：《安安台北小日常！1個人的下班料理》、作者：張安安、圖文：朱雀文化 提供

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