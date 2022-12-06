《安安台北小日常》一個人的下班料理／非油炸日式可樂餅
編按：一個人也要吃得好！下班後或假日不知道吃什麼，人氣YouTuber安安《安安台北小日常》頻道分享美味食譜，送給每天都需要一人料理的上班族！
● 材料
馬鈴薯2顆
火腿2片
起司片1～2片
雞蛋1～2顆
麵包粉適量
麵粉適量
鹽1小匙
裝飾用生菜適量
蕃茄醬適量
● 做法
1.馬鈴薯削除外皮，放入電鍋中蒸熟。
（除了電鍋蒸熟，也可以放入滾水中煮熟。）
2.將蒸熟的馬鈴薯壓碎成泥，並加入1小匙鹽混合均勻。
（在馬鈴薯泥中加入了1小匙鹽先調味。）
3.將油倒入鍋中熱油，放入火腿丁炒香。
4.量馬鈴薯泥揉成圓形並壓扁，注意馬鈴薯泥不要太厚，放上火腿丁、起司片。
5.包成一顆圓球形狀，再將整顆馬鈴薯球均勻裹上薄薄的麵粉，利於蛋液附著。
6.雞蛋打散，拌勻成蛋液，放入馬鈴薯球均勻沾裹蛋液。
7.均勻沾裹一層厚厚的麵包粉。
8.以200℃氣炸約7分鐘，翻面再氣炸約3分鐘，至兩面呈金黃色即可。
● Ann’s tips
馬鈴薯球沾裹麵粉、蛋液後，再厚厚包裹麵包粉，氣炸或烘烤後才會看起來像酥炸的效果。
● 作者介紹：張安安，IG：@taipei_serenade、Youtube：安安台北小日常 Ann in Taipei
【以上摘文選自：書名《安安台北小日常！1個人的下班料理》、作者：張安安、圖文：朱雀文化 提供】
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