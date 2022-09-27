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手作料理日常／輕鬆簡單又美味的開胃菜「酪梨燻鮭餅」
圖、文/ Nini Tsai
最近太太搬家，常常邀請朋友來家裡吃飯，這道酪梨燻鮭餅是我桌上常常會出現的開胃菜，一口咬下有各種口感，有燻鮭的嫩、酪梨的滑、奶油乳酪的順，加以百里香及黑胡椒香味點綴，看起來漂亮，口味也很棒，吃過的朋友都很愛！
不敢吃燻鮭魚的人可以把燻鮭換成鮮蝦，酪梨跟蝦子也非常地搭，餅皮除了可以用這次食譜中的墨西哥餅皮外，也可以用餅乾或者是小塔唷！
材料：
墨西哥餅皮 1片（可作八份）
酪梨 1/4塊
燻鮭魚 50g
奶油乳酪 約1大匙
百里香 1枝
黑胡椒 適量
——圖——（材料）
將墨西哥餅皮用58mm的餅乾模切出小圓備用。
酪梨切片。
墨西哥餅皮抹上一層薄薄的奶油乳酪。
依序放上酪梨片、燻鮭魚擺上百里香撒上一些黑胡椒即可。
酪梨跟燻鮭可以按照酪梨的大小來放，酪梨比較小可放在燻鮭上，酪梨較大就可以先鋪在下方。
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
想知道更多美食DIY分享，請上宅宅太太的日常
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