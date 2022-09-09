週末上菜／一人快手午餐 一鍋到底「小卷蕃茄煮」

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聯合新聞網／ 姊弟煮廚

最近冷凍庫屯了很多澎湖的海釣小卷，個頭小巧可愛而且新鮮。有些拿來切圈當火鍋料，有時整支不切直接下鍋紅燒，更多時候則是清水川燙沾醬油哇沙米，品嚐原味。

今天一人在家，突然非常想吃西式做法的小卷，翻翻櫥櫃裡有蕃茄罐頭和白豆罐頭，冰箱裡有所剩不多的黑橄欖與綠橄欖幾顆，還有一罐怎麼用都不見底的辣椒粉(paprika)，這幾樣傢伙和小卷搭在一起應該會不賴。

啊對了，冰箱角落還有一把香菜，再不用完就要發黃了，臨時決定香菜梗拿來和洋蔥蒜頭一起炒香，香菜葉則隨意手撕，盛盤後撒在小卷上。


材料：

小型洋蔥，半顆切丁

蒜頭一顆，切薄片

香菜一小把

去籽黑橄欖和綠橄欖共一湯匙

辣椒粉適量

任何罐頭白豆或黑豆100公克，濾掉罐頭黏液、並將豆子沖洗一下

切圈小卷150公克

鹽和黑胡椒適量


作法：

1.香菜梗和香菜葉分開，香菜梗細切，香菜葉備用。

2.鍋裡倒入適量油，將洋蔥丁、蒜頭和香菜梗以中大火炒軟。

3.炒軟後放入橄欖稍微拌炒，接著放入罐頭豆拌勻，小火燉煮5分鐘。

4.小卷入鍋，蓋上鍋蓋續煮5分鐘，直到小卷煮熟。最後試試味道，加入適量鹽和黑胡椒調味即完成。盛盤後撒上香菜葉。

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香菜 火鍋 澎湖

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