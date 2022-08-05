週末上菜／快速補充體力，一鍋到底「義式牛肉蔬菜湯」

前陣子身體微恙，痊癒後的恢復期，都是靠著這鍋湯來替身體補充精力。一碗裡就有蔬菜、蛋白質和澱粉所有身體所需，無可挑惕。

這湯在台灣大家或許都會指它為「羅宋湯」，但其實正統的羅宋湯應是一整碗紅通通、表面飄著一坨酸奶，由甜菜根為主要食材熬煮成的湯，才叫羅宋湯。

為了表示對正統羅宋湯的尊重，這個充滿蔬菜，還有我們自己臨時起意加進的鷹嘴豆、馬鈴薯丁的湯，姑且還是稱它義式牛肉蔬菜湯。義式來自於湯裡的普羅旺斯綜合香料，我們認為這是整鍋湯的香氣和靈魂，只要一小匙整鍋湯就會活起來。





材料：

鷹嘴豆200公克

骰子牛肉450公克

洋蔥1顆，切丁

芹菜3-4根，切丁

紅蘿蔔1根，切丁

普羅旺斯綜合香料1小匙

牛番茄2-3顆，切塊

馬鈴薯2顆，切丁

番茄泥450公克

紅酒適量

高麗菜一大碗，切小片





作法：

1. 鷹嘴豆洗淨後泡入水中至膨脹變軟，需至少一天的時間。

2. 取一個大湯鍋，倒入少許油熱鍋，放進骰子牛，撒上適量鹽和胡椒; 將牛肉以中大火煎上色後起鍋備用。

3. 同一鍋內直接放入洋蔥、芹菜、紅蘿蔔丁和普羅旺斯香料炒香（如油不夠再適量倒一些），蔬菜炒軟時再放入牛番茄和馬鈴薯丁拌炒。

4. 接著放入番茄泥和紅酒，以及倒入差不多淹過食材的飲用水，開大火煮至滾後轉中小火，蓋上鍋蓋燉煮半小時。

5. 半小時後將高麗菜放入湯中攪拌，再蓋上鍋蓋續煮半小時。

6. 半小時後揭開鍋蓋，試試味道調整鹹淡即完成。

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