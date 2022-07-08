週末上菜／酷暑天的救贖 自製簡易健康「芒果雪酪」

當初這個芒果雪酪之所以會誕生，是為了拿來消滅美國那些總是難以下嚥的芒果用的。在美國芒果踩雷的機率很大，不是不甜，就是纖維粗到全卡在齒縫裡，最後只好拿來打成雪酪才吞得下肚。

現在回到台灣可就太好了！芒果又大又香又甜，價錢還很實惠，打成雪酪瞬間升級成高級甜點，還因為芒果甜度非常足夠，香蕉從以前得放兩條才夠甜，到現在一條就夠。

這個甜點非常簡單，而且健康。全部的甜味都來自芒果和香蕉的自然水果甜，再加進一點萊姆皮和汁，增色的同時也增味。

這是一道適合帶著家中孩子一起做的甜點; 若有客人來訪，只要將事先冷凍的水果塊取出，當場只要十分鐘就能變出甜點了。





材料：

芒果700公克，切塊

香蕉一根，去皮

萊姆1顆





作法：

1. 做雪酪的前一天，先將芒果和香蕉放進冷凍庫中，冷凍一晚備用。

2. 將冷凍芒果和香蕉放進食物處理機中，再刨入適量的萊姆皮、擠入約半顆量的萊姆汁。

3. 接著按下開始鍵，將果肉打至滑順。中間可能需要拿刮刀將果肉從處理機上刮下，再繼續攪打。如果覺得質地太濃，可以加入適量冰水稀釋。

4. 完成後呈盤時，可以再刨一些萊姆皮裝飾，或擠一點萊姆汁提味。

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