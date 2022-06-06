低碳減醣料理／無罪惡感安心享用的華麗早餐：烤鮭魚木碗沙拉

富含脂肪的鮭魚很適合用來製作沙拉。將新鮮鮭魚煎得香噴噴的，再製成沙拉食用，吃起來既有飽足感，又可以享受多種食材。

●材料

鮭魚200g

鷹嘴豆30g

芝麻葉 70g

小番茄5個

紫洋蔥1/6個

莫札瑞拉起司 6個（編按：視適口大小）

奇亞籽、無鹽奶油少許

●酸奶沾醬

橄欖油美乃滋醬、無糖優格 各2大匙‧檸檬汁 1/2大匙‧阿洛酮糖 2茶匙‧鹽巴、胡椒粉 少許‧ 蒔蘿1/2根

●製作步驟

1.將芝麻葉清洗乾淨，用濾網將水瀝乾。

2.將小番茄清洗乾淨、摘除蒂頭、切半。洋蔥去皮切絲。若莫札瑞拉起司太大塊，可以再切成適合食用的大小。

3.提前2～3個小時，將鷹嘴豆放進碗裡浸泡至膨脹。

然後再放進滾水裡煮15分鐘左右。

4.將酸奶沾醬的食材攪拌均勻。此時也將蒔蘿搗碎後加入沾醬裡。

5.將生鮭魚灑上鹽巴、胡椒粉後，再放進塗有奶油的鍋裡煎，直到鮭魚內部完全熟透為止。

6.將芝麻葉裝進碗裡，然後再放上鮭魚以及其餘沙拉食材，搭配酸奶沾醬食用。可依個人喜好撒些奇亞籽。

將生鮭魚灑上鹽巴、胡椒粉後，再放進塗有奶油的鍋裡煎。圖／瑞麗美人國際媒體提供 準備沙拉食材。圖／瑞麗美人國際媒體提供

●營養成分（參考）

熱量 741 kcal | 脂肪 45.4g | 蛋白質 63g | 碳水化合物 20.2g | 膳食纖維 8.8g

●作者介紹

金志玹，畢業後擔任KIST韓國科學技術研究院特性分析中心研究員。作為料理部落客超過十年，自身在長時間攝取精緻碳水化合物後，下定決心減重，成功減下15公斤，回復20多歲年輕時體態，目前仍維持中。目前為料理研究家之外，也經營烹飪工作室。秉持幸福做料理的精神，研發一系列「簡單、快速又美味的食譜」，作品受到讀者廣大迴響。

●特別注意：本文僅為作者個人分享，為一般家庭料理食譜，專業減重諮詢需洽醫院與醫師診斷

【以上摘文選自：《低碳減醣家常料理》、作者：金志玹、譯者：余映萱、出版社：瑞麗美人國際媒體提供】