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週末上菜／天氣漸熱的清爽選擇 「綜合烤蔬溫沙拉」

聯合新聞網／ 姊弟煮廚

天氣漸漸熱了，馬上端午過完就正式進入炎熱的夏季，接下來沙拉出場的機率應該會越來越多。雖然天氣一熱就想吃沙拉，但始終無法像老外一樣直接從冰箱拿出生菜就啃，從小吃習慣熱食的亞洲胃實在受不了。

於是我們的沙拉除了生菜，還會加進一部分烤熟的蔬菜，兩種混合著吃，生菜就不顯得生冷。不過烤好的蔬菜出爐後最好降溫一點後再和生菜一塊拌，生菜才不會被蒸氣燜的失去脆感。

沙拉醬的調製我們一向隨性，拿個玻璃瓶倒進比例約3:1的橄欖油和巴薩米克醋，因為是玻璃瓶，比例很好從透平的側面瓶身觀察。再隨喜歡的口味放進芥末蜂蜜等，成品比很多市售沙拉醬都美味。


材料：

玉米筍約6-8根，切段

蘆筍約6-8根，切段

小蕃茄15-18顆，洗淨備用

芝麻葉或其他喜歡的生菜（如萵苣等），適量洗淨備用

喜歡的堅果一小把

沙拉醬：

橄欖油3份

巴薩米克醋1份

帶籽黃芥末適量

蜂蜜適量

鹽和黑胡椒適量


作法：

1. 烤箱預熱攝氏225度。

2. 將玉米筍和蘆筍平鋪在烤盤上，淋上適量橄欖油、鹽和黑胡椒調味拌勻，進烤箱烤約8-10分鐘。蔬菜烤熟後取出放涼備用。

3. 取一個有蓋小玻璃瓶，倒進3:1比例的橄欖油和巴薩米克醋，接著加進黃芥末、蜂蜜、鹽和黑胡椒，蓋緊蓋子用力上下搖勻，沙拉醬即完成，放旁備用。

4. 取一個方便攪拌的大碗，放進步驟1的烤蔬菜、小蕃茄、芝麻葉（或其他生菜）、和堅果，倒進沙拉醬汁拌勻即完成。

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