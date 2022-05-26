快訊

鄰居狗叫讓人崩潰！他發明「反擊神器」以牙還牙惹網友論戰

台幣貶勢煞不住 央行若加重升息恐衝擊房貸族、建商

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

只要2樣材料！ 簡易烤箱DIY香酥可口「蝴蝶酥」 大人小孩都喜歡的點心

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳美食／Vicky

這道點心不能只是說簡易，而是超級無敵簡單，所需要的材料只有兩樣，而且所需的時間超短的，根本可以天天做來吃這樣（誤）。也是因為太簡單，可能不小心就會做一大盤，自己吃還能分享給鄰居，是不是超棒的！

蝴蝶酥：材料

1.起酥片 2-5片（買現成的超方便-當地的食譜材料行皆有販售）

2.二砂糖適量（也可用其他糖來代替）

蝴蝶酥：作法

1.將冷凍的起酥片先放置室溫回溫約5分鐘的時間（夏天和冬天的時間可能會不太一樣，所以需依照實際情況做調整，變軟即可，不要軟爛，也不要硬硬的就開始撒糖）。

2.於起酥片上均勻撒上二砂糖，糖量可以自行調整（自己做就是有這個好處，我們會儘量做成少糖的）。

3.將灑完糖的起酥片先對折，也就是讓它出現中線，接著再以0.5公分的寬度將兩邊的起酥片往內折，「會面點」就是中線。

4.對折後可以開始切成0.5公分的薄段，像圖片中這個就是切成九個薄段，可以做成九個蝴蝶酥，兩片的話就是9*2，可做成十八個

5.接著把蝴蝶酥放在烘培紙上，記得要讓它們有「社交距離」-因為會膨脹，放好後就送入「洞房」-烤箱，烤箱溫度設定180度，時間約莫為五分鐘，每部烤箱功率不同，記得烤到金黃即可。

6.到了最後一個步驟了，就是把它們取出，放上漂亮的盤子，就可以享受甜美的點心了，是不是超簡單的。小孩烤得，當然得要多拍幾張照片才行。

Vicky拍照的時候，妮妮妹嘴饞，忍不住想吃啦！趕快買材料，和孩子一起DIY，一起享用這漂亮又酥脆的點心。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

遊樂園 DIY 美食DIY

相關新聞

只要2樣材料！ 簡易烤箱DIY香酥可口「蝴蝶酥」 大人小孩都喜歡的點心

udn走跳美食／Vicky 這道點心不能只是說簡易，而是超級無敵簡單，所需要的材料只有兩樣，而且所需的時間超短的，根本可以天天做來吃這樣（誤）。也是因為太簡單，可能不小心就會做一大盤，自己吃還能

上桌秒殺的蔬菜料理／滿滿高麗菜炸肉餅、高麗菜泡菜起司雞

編按：清甜的高麗菜可以變化多種料理，連不愛吃蔬菜的朋友也能輕鬆入口，作法快速又方便的簡速料理上桌，讓餐桌上的菜大受歡迎！

週末上菜／茄子這樣做不變黑！適合入夏的「涼拌燙茄子」

茄子燙完後紫色維持的相當漂亮，放久了也沒有轉黑，這真是一個非常棒又適合新手的料理茄子方法。

手作料理日常／「蒜辣金沙馬鈴薯」鹹香下飯的家常料理

金沙料理應該是最適合配飯的料理了，鹹蛋黃的鹹香搭配蒜末，一聞就馬上充滿飢餓感，而且不管是蔬菜、海鮮都很搭，今天來弄一點增加辣味的蒜辣金沙馬鈴薯，馬鈴薯先水煮至軟，在平底鍋中炒香蒜末再放入鹹蛋黃拌炒，加入煮好的馬鈴薯片，馬鈴薯片裹上美味的金沙真的是超級美味！

迎接夏日的開胃小菜／四季豆泡菜、什錦泡菜

編按：天氣漸漸暖和，開胃泡菜是夏日良伴，由日本料理教室老師石原洋子示範的兩款泡菜，步驟都很簡單，一起來看看吧！

週末上菜／好用的便當配菜　日式「筑前煮」替餐桌加菜

一次可以煮多一些起來，晚餐舀幾勺能替餐桌加菜，更是便當盒裡一角很好的存在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。