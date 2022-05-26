只要2樣材料！ 簡易烤箱DIY香酥可口「蝴蝶酥」 大人小孩都喜歡的點心

這道點心不能只是說簡易，而是超級無敵簡單，所需要的材料只有兩樣，而且所需的時間超短的，根本可以天天做來吃這樣（誤）。也是因為太簡單，可能不小心就會做一大盤，自己吃還能分享給鄰居，是不是超棒的！

蝴蝶酥：材料

1.起酥片 2-5片（買現成的超方便-當地的食譜材料行皆有販售）

2.二砂糖適量（也可用其他糖來代替）

蝴蝶酥：作法

1.將冷凍的起酥片先放置室溫回溫約5分鐘的時間（夏天和冬天的時間可能會不太一樣，所以需依照實際情況做調整，變軟即可，不要軟爛，也不要硬硬的就開始撒糖）。

2.於起酥片上均勻撒上二砂糖，糖量可以自行調整（自己做就是有這個好處，我們會儘量做成少糖的）。

3.將灑完糖的起酥片先對折，也就是讓它出現中線，接著再以0.5公分的寬度將兩邊的起酥片往內折，「會面點」就是中線。

4.對折後可以開始切成0.5公分的薄段，像圖片中這個就是切成九個薄段，可以做成九個蝴蝶酥，兩片的話就是9*2，可做成十八個

5.接著把蝴蝶酥放在烘培紙上，記得要讓它們有「社交距離」-因為會膨脹，放好後就送入「洞房」-烤箱，烤箱溫度設定180度，時間約莫為五分鐘，每部烤箱功率不同，記得烤到金黃即可。

6.到了最後一個步驟了，就是把它們取出，放上漂亮的盤子，就可以享受甜美的點心了，是不是超簡單的。小孩烤得，當然得要多拍幾張照片才行。

Vicky拍照的時候，妮妮妹嘴饞，忍不住想吃啦！趕快買材料，和孩子一起DIY，一起享用這漂亮又酥脆的點心。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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