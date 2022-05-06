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上桌秒殺的蔬菜料理／滿滿高麗菜炸肉餅、高麗菜泡菜起司雞

台灣廣廈 / 阪下千惠著、王淳蕙譯
滿滿高麗菜炸肉餅。圖／台灣廣廈提供
滿滿高麗菜炸肉餅。圖／台灣廣廈提供

編按：清甜的高麗菜可以變化多種菜色理，不愛吃蔬菜的朋友也能輕鬆入口，作法快速又方便的簡速料理上桌，讓餐桌上的菜大受歡迎！

【滿滿高麗菜炸肉餅】

●　滿滿青菜，吃起來沒有負擔感！

●　製作時間25分鐘

●　外面酥脆裡面多汁

●　用掉1/8顆高麗菜

材料（2人份）

高麗菜 1/8顆（150g）

洋蔥（切末） 2大匙

牛豬絞肉 150g

鹽 1/3小匙

A 蛋1/2個

麵包粉3大匙

B 蛋1/2個

牛奶2大匙

低筋麵粉2大匙

低筋麵粉、麵包粉 各適量

油炸用油 適量

中濃醬、檸檬　各適量

作法

1. 高麗菜洗淨、切絲，撒上鹽巴靜置5分鐘使其脫水，瀝乾水分。

2. 將洋蔥末、絞肉、A放入碗中拌勻，分成6等分。捏成約2公分厚的圓形，撒上低筋麵粉。接著裹上拌勻的B，最後再沾麵包粉。

3. 油加熱到170℃後轉小火，再以160℃邊上下翻面邊炸7∼8分鐘。吃的時候可搭配中濃醬、檸檬。

【高麗菜泡菜起司雞】

●　可以同時吃到起司和美味泡菜

●　時間20分鐘、冷凍蔬菜OK

●　裹上滿滿的起司

●　用掉1/5顆高麗菜

高麗菜泡菜起司雞。圖／台灣廣廈提供
高麗菜泡菜起司雞。圖／台灣廣廈提供

材料（2人份）

高麗菜 1/5顆（250g）

去骨雞腿肉 1隻（250g）

胡蘿蔔 1/3根

洋蔥 1/4顆

起司 100g

沙拉油 1/2大匙

A料 白菜泡菜120g、韓國辣椒醬2又1/2大匙、醬油 1/2大匙

作法

1. 食材洗淨。去骨雞腿肉切3公分塊狀，和A料一起抓勻。高麗菜切3公分片狀。胡蘿蔔切條狀。洋蔥切8毫米寬的薄片。

2. 沙拉油倒入平底鍋，開中火加熱，放入雞腿肉、高麗菜、胡蘿蔔、洋蔥，炒2分鐘，接著蓋上蓋子，在熟透之前偶爾掀蓋翻炒一下。

3. 食材熟透之後關火，空出平底鍋中間的位置，放入起司。待起司融化後，蔬菜和肉就能裹上起司享用了。

【以上摘文選自《上桌秒殺！活用蔬菜速簡料理》、作者：阪下千惠、譯者：王淳蕙、出版社：台灣廣廈提供】

書名／《上桌秒殺！活用蔬菜速簡料理》、作者／阪下千惠、譯者／王淳蕙、出版社／台灣廣廈提供
書名／《上桌秒殺！活用蔬菜速簡料理》、作者／阪下千惠、譯者／王淳蕙、出版社／台灣廣廈提供

麵包 沙拉

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