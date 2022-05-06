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週末上菜／茄子這樣做不變黑！適合入夏的「涼拌燙茄子」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

最近市場上的茄子烏黑發亮又便宜，津不住誘惑買了一袋回家，但事後才猛然想起，到底該怎麼料理茄子其實從沒有搞懂過，完全是徹底施行了一次「先買了再說」的衝動型消費。

於是買回家的茄子就這樣被我眼不見為淨，在冰箱裡躺了整整一星期，眼看再不處理它的話要壞了，就這麼剛好在鑄鐵鍋的社團裡看到好多分享燙茄子的帖子。

帖子中燙茄子的方法非常非常簡單，就是起一大鍋水煮滾（什麼鹽啊醋啊都不用放），茄子紫色面朝下，在茄子煮軟之前都不可以讓紫色面翻肚，這樣起鍋的茄子就不會轉黑。起鍋以後也不用浸冰水，直接淋上醬料就可以上桌了。

實際照著試煮了以後，對成果非常滿意！茄子燙完後紫色維持的相當漂亮，放久了也沒有轉黑，這真是一個非常棒又適合新手的料理茄子方法。事先準備好放入冰箱的話，就像麵店或小吃店裡的小菜一樣，適合漸漸變熱的入夏時節。


材料：

長條茄子2根

醬油膏2大匙

薄鹽醬油1大匙

烏醋1大匙

麻油1/4小匙

蒜頭3-4顆，切成末

綠蔥1根，切小段

辣椒1根，切成末


作法：

1. 將茄子洗淨後，去掉頭不用。將茄子切成約6公分長段，再各自縱切成兩半。

2. 取一湯鍋，放進約8分滿的水，煮至滾。水滾後將茄子紫色外皮面朝下放入鍋裡，水一直維持小小滾狀態，煮約3分鐘。注意3分鐘內都不要讓茄子紫色那一面翻過來（如果茄子有一點浮起，可以用人字夾或是其他廚房器具稍微往下壓），待3分鐘後紫色那面定色後，再翻面讓白肉那一面快速燙個30秒-1分鐘即可起鍋，整齊擺入盤。

3. 將茄子以外的材料在小碗內拌勻，淋上茄子即完成。

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