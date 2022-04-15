烘培達人黃宗辰親自傳授 在家烤出美味「紅豆圈」

【烘培名師黃宗辰老師示範：紅豆圈】

● 烘焙數據表

備妥麵團：完成至中間發酵

整形：參考步驟製作

後發燙水：靜置20分鐘（溫度25～27˚C／濕度40～50%），燙自製貝果糖水5～10秒

烘烤：上火190˚C／下火160˚C，12分鐘

● 自製貝果糖水材料

細砂糖10g

水600g

在最後發酵階段再將所有材料備妥，一同煮滾。

● 內餡材料

每個麵包使用

奶酥餡 15g

紅豆餡 15g

● 製作步驟

1.備妥麵團：使用完成至中間發酵後的麵團，取下表面袋子，雙手沾適量手粉（高筋麵粉），輕輕拍開排氣。

2.整形：擀長約20公分。

先輕輕拍開適度排氣，避免直接用擀麵棍，麵團氣體排出過多，影響後續發酵。

3.翻面，四邊拉平成長方片，底部壓薄。

整形後就不會變成橄欖形，確保麵團每一節的發酵狀態大致一致，不會有一些特別厚，吃起來特別緊實。

4.底部壓薄的部分留些許不抹餡，其餘抹上自製奶酥餡15g、臺灣特級真紅豆餡15g。

底部有壓薄，最後的收摺面就會緊密貼合麵團，不會凸出來一節。

5.餡料抹平整，後續會比較好捲。由上朝下捲，先一節一節朝下收摺一小段麵團。

6.此處稍微壓一下，讓最裡面的麵團薄一點點，發酵後才不會太密實。

7.接下來順順地朝下收摺即可，整體不要捲太緊，避免口感太緊實。

作法4有保留底部壓薄的部分不抹餡，這個步驟的收整就可以收得很漂亮。

8.收摺完畢後略搓一下，搓長約20公分，讓麵團結合的更好一點。

9.拾起麵團，一手捉頭一手捉尾，把一端稍微壓開。

10.把另一端麵團放進去。

壓開的麵團會包覆放入的麵團，所以放入的那一端建議作法8可以搓稍微細一點。

11.一手按住麵團，另一手用食指與大拇指把壓開的麵團包覆細麵團，捏合。

12.不要跳著捏合，從開口較大的那一側開始，依序捏合完畢。

13.如果每個步驟都有做確實，大小就不會落差太多，不會有一節特別肥大。

14.放上桌面再次檢視麵團，輕輕捏合，間距相等排入不沾烤盤，準備進行最後發酵。

15.後發燙水：放入烤盤，參考【烘焙數據表】進行發酵。發酵完成前5分鐘，把貝果放入自製貝果糖水中滾煮5 ～ 10 秒，撈起瀝乾水分，表面風乾，間距相等放入不沾烤盤。

16.烘烤：送入預熱好的烤箱，參考【烘焙數據表】烤熟。

餡料抹平整，後續會比較好捲。圖／優品文化提供 由上朝下捲，先一節一節朝下收摺一小段麵團。圖／優品文化提供

【同場加映：基本麵團製作】

● 湯種材料（單位：公克）

高筋麵粉 150

細砂糖 15

鹽 0.6

水 165

● 主麵團材料

材料（單位：公克）

高筋麵粉 150

細砂糖 7.5

鹽 2.4

湯種 45

水 75

新鮮酵母 4.5

無鹽奶油 9

● 湯種作法

1.攪拌缸加入湯種麵團材料，慢速攪拌3～5分鐘，讓乾性材料吸收濕性材料。

2.材料大致均勻後，轉中速攪拌5～8分鐘，攪拌至成團。

● 主麵團攪拌

1.攪拌：攪拌缸先加入高筋麵粉、細砂糖、鹽、湯種，再加入水。

2.慢速攪打3～5分鐘，讓乾性材料吸收濕性材料，材料大致均勻。

3.加入新鮮酵母。

a.鹽與糖會影響酵母的發酵力道，所以要後下。

4.先慢速3分鐘，讓麵團與酵母結合，轉中速攪打7～8分鐘，把麵團的筋性打出來。

5.雙手拉扯麵團，扯出薄膜，此時的薄膜狀態不會呈現透明感，看不太到手套的顏色。

6.手指把麵皮戳開觀察破口，破口邊緣呈些許鋸齒狀，數量不會很密集。這個狀態是比擴展再多一點，接近完全擴展但尚未達到。

7.加入無鹽奶油，轉慢速攪打2～3分鐘，打到奶油與麵團結合。機器不同，攪拌時間僅供參考，具體要看麵團狀態。

8.轉中速攪打5～8分鐘，攪打到麵團成完全擴展狀態。大家可以每2～3分鐘確認一次麵團狀態。

9.雙手拉扯麵團，扯出薄膜，此時的麵團具備延展性，薄膜會有透明感，可以清楚看到手套的顏色。

10.手指把麵皮戳開觀察破口，破口邊緣呈光滑狀，看不到鋸齒感。

11.桌面撒適量手粉（高筋麵粉），將麵團放上桌面，取一端朝中心摺疊。

12.再取另一端朝中心摺疊。此手法即為「三摺一」。

13.基本發酵：容器抹一些沙拉油，防止麵團沾黏，放入麵團用蓋子蓋好。以溫度25～27˚C（濕度40～50%），發酵30分鐘。

14.分割：桌面撒適量手粉（高筋麵粉），根據「井」字形分割，不可亂切。多餘的麵團收入底部，每個分割80g。

15.一手托住光滑面，把底部朝上，捉住邊緣的麵團朝中心收摺。

16.重複約2～4次，確認麵團每個面都收整到按壓底部。

17.間距相等排入發酵容器，準備發酵。

18.中間發酵：光滑面會呈現如上圖模樣，蓋上袋子，以溫度25～27˚C（濕度40～50%），發酵15～20分鐘。

【以上摘文選自《餡料麵包的變化與延伸：臺灣在地食材》、作者：黃宗辰、出版社：優品文化提供】