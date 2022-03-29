呂昇達老師的極簡甜點／豆漿奶酪
編按：給熱愛家庭自製點心的你參考！知名烘培達人呂昇達老師傳授，運用簡單材料，在家製作甜點也能輕鬆又有專業感！
【豆漿奶酪】
● 材料
全脂豆漿 500g
細砂糖 25g
吉利丁片2.5 片
● 作法
1.鋼盆加入全脂豆漿、細砂糖，中火加熱至55~60度C。
55~60度C原因：第一讓糖融化；第二豆漿很容易結皮，所以溫度要調降。
2.用耐熱刮刀慢慢拌勻，不用拌太大力，拌的太快、太用力會起泡泡，奶酪起泡泡比較不好消掉。
3.加入前置好的吉利丁片拌勻。
4.確認材料完全溶化，倒入量杯，再倒入直方杯中，一杯分裝90g。
5.室溫先放到手摸到去沒有溫熱感，蓋上蓋子冷藏6 小時，冷藏至材料凝固即可。
不可以貪快直接送入冷凍，直接送入冷凍會因為冷（冷凍溫度）、熱（液體溫度）有高低差關係，令表面結皮。
【以上摘文選自：《極簡甜點工作室！手作餅乾、法式點心專門書》、作者：呂昇達、出版社：優品文化 提供】
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