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呂昇達老師的極簡甜點／豆漿奶酪

優品文化 / 呂昇達老師
豆漿奶酪成品。圖／優品文化 提供
豆漿奶酪成品。圖／優品文化 提供

編按：給熱愛家庭自製點心的你參考！知名烘培達人呂昇達老師傳授，運用簡單材料，在家製作甜點也能輕鬆又有專業感！

【豆漿奶酪】

● 材料

全脂豆漿 500g

細砂糖 25g

吉利丁片2.5 片

加入前置好的吉利丁片拌勻。圖／優品文化 提供
加入前置好的吉利丁片拌勻。圖／優品文化 提供
倒入直方杯中，一杯分裝90g。圖／優品文化 提供
倒入直方杯中，一杯分裝90g。圖／優品文化 提供

● 作法

1.鋼盆加入全脂豆漿、細砂糖，中火加熱至55~60度C。

55~60度C原因：第一讓糖融化；第二豆漿很容易結皮，所以溫度要調降。

2.用耐熱刮刀慢慢拌勻，不用拌太大力，拌的太快、太用力會起泡泡，奶酪起泡泡比較不好消掉。

3.加入前置好的吉利丁片拌勻。

4.確認材料完全溶化，倒入量杯，再倒入直方杯中，一杯分裝90g。

5.室溫先放到手摸到去沒有溫熱感，蓋上蓋子冷藏6 小時，冷藏至材料凝固即可。

不可以貪快直接送入冷凍，直接送入冷凍會因為冷（冷凍溫度）、熱（液體溫度）有高低差關係，令表面結皮。

【以上摘文選自：《極簡甜點工作室！手作餅乾、法式點心專門書》、作者：呂昇達、出版社：優品文化 提供】

書名／《極簡甜點工作室！手作餅乾、法式點心專門書》、作者／呂昇達、出版社／優品文化 提供
書名／《極簡甜點工作室！手作餅乾、法式點心專門書》、作者／呂昇達、出版社／優品文化 提供

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