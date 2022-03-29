呂昇達老師的極簡甜點／咖啡奶油餅乾

編按：給熱愛家庭自製點心的你參考！知名烘培達人呂昇達老師傳授，運用簡單材料，在家製作甜點也能輕鬆又有專業感！

【咖啡奶油餅乾】

● 材料

無鹽奶油 100g

即溶黑咖啡粉 4g

純糖粉 30g

香草莢醬 2g

玉米粉 25g

低筋麵粉 100g

材料混合均勻。圖／優品文化 提供 小餅乾間距相等擠上烤盤。圖／優品文化 提供

● 作法

1. 無鹽奶油放置室溫退冰，軟化至16~20˚C。

2. 再放入鋼盆中，與即溶黑咖啡粉用慢速將奶油打軟，打成膏狀。

3. 加入過篩純糖粉、香草莢醬，攪拌器中速混合均勻。拌至奶油稍發，奶油會微微變色、變白。

4. 加入過篩玉米粉、過篩低筋麵粉，以刮刀拌勻。

5. 擠花袋裝入花嘴，前端剪一刀，再以刮刀將材料刮入擠花袋中。

如果沒有先剪一刀讓內部透氣，裝食材時袋子容易爆掉。

6. 間距相等擠上烤盤，餅乾與餅乾間至少有一個餅乾的距離，間距相等可以幫助餅乾受熱均勻。擠約50 元硬幣大小，成繡球花形狀。

到了冬天餅乾會變得不好擠，此時可以稍微微波一下，目的是讓奶油回軟一點，但注意不可微波太久，太久的話奶油會融化。

7. 送入預熱好的烤箱，以上下火160˚C烘烤16~20分鐘。

【以上摘文選自：《極簡甜點工作室！手作餅乾、法式點心專門書》、作者：呂昇達、出版社：優品文化 提供