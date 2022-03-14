快訊

吉林宣布即日起「封省」 禁止當地人員跨省市流動

質男主廚零失敗食譜／黃金魚湯泡鮭魚、宇治金時風煉乳蛋糕

布克文化 / 張克勤

編按：疫情期間許多人開始學習自炊自煮，添購了蒸烤箱等各式品牌家電，如何長期運用在日常菜單？來看質男主廚張克勤示範私房「零失敗」食譜，烹飪新手也能輕鬆學會喔。

主廚示範：黃金魚湯泡鮭魚。圖／布克文化 提供
主廚示範：黃金魚湯泡鮭魚。圖／布克文化 提供

【主廚示範：黃金魚湯泡鮭魚】

材料：鮭魚菲力 300 克、雞蛋豆腐 1 盒、角瓜 100克、蟲草花 20 克

黃金魚湯：市售高湯1罐、南瓜泥 50 克、鹽少許、胡椒適量

作法：

1.鮭魚切片成長寬約 1cm 大小備用。

2.雞蛋豆腐切片、角瓜切條墊在盤底。

3.放上鮭魚，再放上事先用水泡過的蟲草花，放進蒸烤箱以全蒸氣模式100度蒸12分鐘。

4.高湯煮沸，倒入南瓜泥、鹽和胡椒粉拌勻後熬煮成黃金魚湯，淋在蒸好的鮭魚片上即可完成。

【主廚示範：宇治金時風味煉乳蛋糕

有了烤箱就不能少了蛋糕，市售抹茶口味蛋糕價格大多偏高，其實自己做不僅省成本，還可以添加自己喜歡的配料，做成小巧可愛版還能讓孩子帶到學校分享，也可成為自己與閨蜜好友共享的茶點。

主廚示範：宇治金時風味煉乳蛋糕。圖／布克文化 提供
主廚示範：宇治金時風味煉乳蛋糕。圖／布克文化 提供

材料：無鹽奶油180克、砂糖60克、煉乳 100ml、雞蛋4顆、蛋黃1顆、低筋麵粉200克、泡打粉7克、抹茶粉 15克、市售紅豆泥60克、抹茶冰淇淋適量

作法：

1.先將紅豆泥分成6個小圓球。

2.用攪拌器將奶油攪打至乳霜狀，依序加入砂糖、煉乳和蛋液打勻成奶油霜。

3.低筋麵粉、泡打粉和抹茶粉過篩，分三次拌入奶油霜中，用橡皮刮刀拌勻。

4.將蛋糕糊倒入模具分裝，接著輕敲桌面，讓蛋糕糊中的空氣排出，再加入紅豆泥圓球到烤模中。

5.烤箱預熱至 160 度，以底部加熱模式烤 18 分鐘即可完成，可搭配抹茶冰淇淋一起食用更美味。

Tips

打蛋糕糊時，砂糖、煉乳和蛋液記得一定要依照順序分次加入喔！

質男主廚張克勤。圖／布克文化 提供
質男主廚張克勤。圖／布克文化 提供

【以上摘文選自《零失敗！新手也能做的蒸烤箱40道異國料理－質男主廚張克勤的不藏私食譜》、作者：張克勤、出版社：布克文化 提供】

書名／《零失敗！新手也能做的蒸烤箱40道異國料理－質男主廚張克勤的不藏私食譜》、作者／張克勤、出版社／布克文化 提供
書名／《零失敗！新手也能做的蒸烤箱40道異國料理－質男主廚張克勤的不藏私食譜》、作者／張克勤、出版社／布克文化 提供

蛋糕 抹茶 冰淇淋 甜點

相關新聞

質男主廚零失敗食譜／黃金魚湯泡鮭魚、宇治金時風煉乳蛋糕

編按：疫情期間許多人開始學習自炊自煮，添購了蒸烤箱等各式品牌家電，如何長期運用在日常菜單？來看質男主廚張克勤示範私房「零失敗」食譜，烹飪新手也能輕鬆學會喔。

戀上手工焦糖的甜點師／如何做出理想的香草焦糖烤布蕾

「我遇到了柔軟而不黏牙的手工焦糖，從此愛上那甜中微微帶苦的滋味。」作者皮允姃甜點師從小對焦糖充滿愛情，在國外學成後開設一間以焦糖為主題的專門店，不斷研發各式焦糖點心。她把製作手工焦糖過程中遭遇的無數次失敗經驗，濃縮為簡單祕訣，不藏私的都寫在食譜裡了。

看他們做菜就是舒服！15大「廚師系YouTuber」色香味溢出螢幕

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查主廚YouTuber的頻道訂閱數和聲量，各取50%綜合比分，來看看誰是網友最愛看、討論度最高的Chef！

週末上菜／十分鐘完成的甜滋味 鍋煮「薄鹽焦糖醬」

自己在家煮焦糖醬是一個很療癒的過程，看著糖從乳白轉透明，再從淺褐色變成滑順的琥珀色，更別說整室的糖香和煮糖美妙的劈啪聲了。

跟著職人動手做／米食控必看：如何做出一鍋好吃的鹹湯圓？

編按：客家鹹湯圓是許多人記憶中的美味，要如何做出一鍋好吃的鹹湯圓？跟著職人動手作，在家立即重現想念的古早味。

手作料理日常／簡易雞蛋料理「酥皮烤蛋」　撫慰人心的美味早餐

早餐最常吃的就是雞蛋料理了，有時候搭配吐司吃膩，換個口味也很不錯，今天太太要介紹的就是酥皮烤蛋，作法跟吐司烤蛋很類似，只是換成酥皮，酥皮烤完又酥又香，冬天搭配濃湯一起吃也相當不錯唷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。