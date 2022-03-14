質男主廚零失敗食譜／黃金魚湯泡鮭魚、宇治金時風煉乳蛋糕

編按：疫情期間許多人開始學習自炊自煮，添購了蒸烤箱等各式品牌家電，如何長期運用在日常菜單？來看質男主廚張克勤示範私房「零失敗」食譜，烹飪新手也能輕鬆學會喔。

主廚示範：黃金魚湯泡鮭魚。圖／布克文化 提供

【主廚示範：黃金魚湯泡鮭魚】

材料：鮭魚菲力 300 克、雞蛋豆腐 1 盒、角瓜 100克、蟲草花 20 克

黃金魚湯：市售高湯1罐、南瓜泥 50 克、鹽少許、胡椒適量

作法：

1.鮭魚切片成長寬約 1cm 大小備用。

2.雞蛋豆腐切片、角瓜切條墊在盤底。

3.放上鮭魚，再放上事先用水泡過的蟲草花，放進蒸烤箱以全蒸氣模式100度蒸12分鐘。

4.高湯煮沸，倒入南瓜泥、鹽和胡椒粉拌勻後熬煮成黃金魚湯，淋在蒸好的鮭魚片上即可完成。

【主廚示範：宇治金時風味煉乳蛋糕】

有了烤箱就不能少了蛋糕，市售抹茶口味蛋糕價格大多偏高，其實自己做不僅省成本，還可以添加自己喜歡的配料，做成小巧可愛版還能讓孩子帶到學校分享，也可成為自己與閨蜜好友共享的茶點。

主廚示範：宇治金時風味煉乳蛋糕。圖／布克文化 提供

材料：無鹽奶油180克、砂糖60克、煉乳 100ml、雞蛋4顆、蛋黃1顆、低筋麵粉200克、泡打粉7克、抹茶粉 15克、市售紅豆泥60克、抹茶冰淇淋適量

作法：

1.先將紅豆泥分成6個小圓球。

2.用攪拌器將奶油攪打至乳霜狀，依序加入砂糖、煉乳和蛋液打勻成奶油霜。

3.低筋麵粉、泡打粉和抹茶粉過篩，分三次拌入奶油霜中，用橡皮刮刀拌勻。

4.將蛋糕糊倒入模具分裝，接著輕敲桌面，讓蛋糕糊中的空氣排出，再加入紅豆泥圓球到烤模中。

5.烤箱預熱至 160 度，以底部加熱模式烤 18 分鐘即可完成，可搭配抹茶冰淇淋一起食用更美味。

Tips

打蛋糕糊時，砂糖、煉乳和蛋液記得一定要依照順序分次加入喔！

質男主廚張克勤。圖／布克文化 提供

【以上摘文選自《零失敗！新手也能做的蒸烤箱40道異國料理－質男主廚張克勤的不藏私食譜》、作者：張克勤、出版社：布克文化 提供】