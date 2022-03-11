戀上手工焦糖的甜點師／如何做出理想的香草焦糖烤布蕾

「我遇到了柔軟而不黏牙的手工焦糖，從此愛上那甜中微微帶苦的滋味。」作者皮允姃甜點師從小對焦糖充滿愛情，在國外學成後開設一間以焦糖為主題的專門店，不斷研發各式焦糖點心。她把製作手工焦糖過程中遭遇的無數次失敗經驗，濃縮為簡單祕訣，不藏私的都寫在食譜裡了。

2022-03-11 17:05