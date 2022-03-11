戀上手工焦糖的甜點師／如何做出理想的香草焦糖烤布蕾
編按：「我遇到了柔軟而不黏牙的手工焦糖，從此愛上那甜中微微帶苦的滋味。」作者皮允姃甜點師從小對焦糖充滿愛情，在國外學成後開設一間以焦糖為主題的專門店，不斷研發各式焦糖點心。她把製作手工焦糖過程中遭遇的無數次失敗經驗，濃縮為簡單祕訣，不藏私的都寫在食譜裡了。
【皮允姃甜點師的香草焦糖烤布蕾】
● 份量：直徑12cm圓形 約3個份
● 材料準備
香草布蕾材料
鮮奶油 180g
牛奶 45g
香草莢 3cm
雞蛋 36g
蛋黃 33g
砂糖 33g
其他
焦糖適量
● 製作步驟
1 鍋中放入鮮奶油、牛奶、香草莢（用刀子刮出豆莢中的籽，把豆莢和籽一起放入）加熱。
2 另一個碗中放入雞蛋、蛋黃、砂糖攪拌。
3 把步驟①分兩次加入步驟②中攪拌均勻，再過篩。
4 倒入直徑12cm的圓形容器中，放入事先預熱好的烤箱中，以150℃隔水加熱烤20分鐘。
5 烤好後放入冰箱中冷藏降溫。
6 在香草布蕾上慢慢地均勻撒一些焦糖。以噴槍小心地燒到焦糖融化（備註：務必注意安全）。
7 反覆多次步驟⑥的過程，呈現微焦感的琥珀色即完成。
TIP：焦糖烤布蕾要搭配表面脆脆的焦糖脆片才美味，但是焦糖脆片做好後會逐漸變濕軟，因此建議吃之前再製作上層焦糖即可。
● 焦糖作法
材料：砂糖 200g
1 鍋中先放入部分砂糖，以小火慢慢加熱。
2 邊緣開始融化後，慢慢加入剩下的砂糖。
3 加熱至砂糖粒子完全融化、漸漸變為褐色後，將整個鍋子放入溫水中，顏色便不會再加深。
4 倒在烘焙墊上，放至完全冷卻。
5 打碎成適當大小。
6 放入食物調理機中，攪拌至如同砂糖粒大小，再放入密閉容器中，保管於陰涼處。
【以上摘文選自《焦糖甜點全圖鑑》、作者：皮允姃、譯者：陳靖婷、圖文提供：台灣廣廈】
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