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跟著職人動手做／米食控必看：如何做出一鍋好吃的鹹湯圓？

幸福文化 / 徐茂揮、古麗麗
古早味鹹粄圓（鹹湯圓）是許多人記憶中的經典美味。圖／幸福文化 提供
古早味鹹粄圓（鹹湯圓）是許多人記憶中的經典美味。圖／幸福文化 提供

編按：客家湯圓是許多人記憶中的美味，要如何做出一鍋好吃的鹹湯圓？跟著職人動手作，在家立即重現想念的古早味

【鹹粄圓（鹹湯圓）】

●　材料準備

主原料：圓糯米1台斤（600g）

鹹湯配料：乾香菇5朵、豬肉150g、蒜末10g、紅蔥頭25g、蝦米15g、芹菜50g、香油15g、韭菜75g、香菜50g（小白菜或茼蒿亦可）

調味料：鹽12g、白胡椒粉6g、醬油12g

●　製作步驟

1.將米洗淨泡水3小時後，用磨漿機磨成米漿，或是用料理機打成米漿，裝入粿袋中壓乾脫水。

2.將脫水後的乾粄粹，取一部分約1/10量（視粄粹壓乾程度定），用手壓成片狀，放入熱水中，煮成半透明狀，撈起當粄母。

3.將做好的粄母與粄粹一同搓揉，直到柔軟成糰為止。粄母與粄粹的比例是1：10 左右。

4.揉成粗細如拇指的長條狀，然後用手分一小段，再整型成圓形。在盤中放塊乾棉布，將搓揉好的湯圓放在棉布上吸水即可。

5.起油鍋先爆紅蔥頭，再將蝦米及香菇放入油鍋炒香後，放入肉末，炒至肉末變白，陸續放入蒜末、香油及適量的鹽、白胡椒粉、醬油等調味料，略炒一下。

6.將炒好的調味料加入油蔥酥及水煮開，加入芹菜、香菜、韭菜略煮。將燙好的湯圓放入鹹湯中，即可食用。

小湯圓可甜可鹹做法多元。圖／幸福文化 提供
小湯圓可甜可鹹做法多元。圖／幸福文化 提供
炒配料決定美味關鍵。圖／幸福文化 提供
炒配料決定美味關鍵。圖／幸福文化 提供
炒好料加入油蔥酥及水煮開，依口味加入芹菜等配料。圖／幸福文化 提供
炒好料加入油蔥酥及水煮開，依口味加入芹菜等配料。圖／幸福文化 提供
將燙好的湯圓放入鹹湯中即成。圖／幸福文化 提供
將燙好的湯圓放入鹹湯中即成。圖／幸福文化 提供

●　注意事項

1. 用大火將水煮開，然後將湯圓下鍋，用湯杓背輕輕推開，讓湯圓旋轉幾下，才不會黏鍋底。

2. 湯圓入鍋煮至浮起後，要迅速改用小火，否則湯圓會不斷翻滾，不僅容易破裂，而且會因受熱不均勻，使得湯圓外熟內生。

3. 湯圓入鍋後，水每開一次應該加入適量冷水，像煮水餃一樣，俗稱點水，保持似滾非滾的狀態，滾開二或三次後再煮一下即可撈出。（全程約9分鐘即可起鍋）

【以上文章摘錄自：《經典歲時節慶米食：跟著職人學做古早味粄粿，找回懷念的好滋味》、作者：徐茂揮 古麗麗、出版社：幸福文化 提供】

書名：《經典歲時節慶米食：跟著職人學做古早味粄粿，找回懷念的好滋味》、作者：徐茂揮 古麗麗、出版社：幸福文化 提供
書名：《經典歲時節慶米食：跟著職人學做古早味粄粿，找回懷念的好滋味》、作者：徐茂揮 古麗麗、出版社：幸福文化 提供

湯圓 古早味 客家

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