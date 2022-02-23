呂昇達老師親自傳授！如何製作奶香撲鼻的「奶油巴布羅吐司」

這款吐司是以核桃雞蛋吐司作為基底，擠上香草墨西哥餡，就成為了奶油巴布羅吐司，豐富的奶油及奶香，也創造出更有層次的風味口感。有時候經過麵包店聞到令人難以抗拒的邪惡香氣，有八成都是這個餡來惹的禍。

【麵包體】

奶油巴布羅吐司。圖／布克文化 提供 ● 材料

高筋麵粉 1000g

奶粉 40g

砂糖 150g

玫瑰鹽 15g

即發酵母 12g

水 550g

動物性鮮奶油 50g

全蛋液 100g

無鹽奶油 80g

1/8 核桃 500g

巴布羅餡 25g（即為「香草墨西哥餡」）

防潮糖粉 適量

● 分量

模具SN2151*8 條

● 預估製作時間

麵糰製作 20 分鐘

基本發酵 60 分鐘

整形 3 分鐘

中間發酵 20 分鐘

最後發酵 40-50 分

烘烤 35 分鐘

● 步驟

第一階段：麵糰製作

1．將過篩的高筋麵粉、奶粉、砂糖、玫瑰鹽放入鋼盆。

2．加入即發酵母後，用長刮刀稍微攪拌。

3．依序加入水、鮮奶油以及全蛋液。

4．以低速攪拌3 分鐘。

5．3分鐘後停下來觀察，材料是否均勻混和，麵糰呈現濕黏狀態。

6．再以中速攪拌8分鐘。

7．攪拌時萬一麵糰上鉤，適時刮除讓麵糰充分攪拌。

8．麵糰已經逐漸光滑。

9．當麵糰可呈現完整光滑、並可拉出薄膜時，即可加入奶油。

10．準備加入已軟化的奶油。

11．加入奶油後，以低速攪拌3 分鐘。

12．當奶油吸收進麵糰後，再以中速攪拌3 分鐘。

13．刮缸，讓麵糰質地均勻融合。

14．拉薄膜以確定麵糰狀態。

注意： 打好的麵糰是有溫度的，約為攝氏28度。

15．加入核桃後，以低速攪拌1分鐘，讓材料充分攪拌。

16．準備一個抹上奶油的鋼盆準備裝盛麵糰。

17．確認材料是否充分攪拌。

18．先用指腹壓一壓，讓核桃與麵糰充分沾黏。

19．從兩側將麵糰捧起，再將麵糰放下。接著由上而下往麵糰中心折，再壓一壓，來回數次。

20．將麵糰周圍往內收，使之平整，即可準備發酵。

第二階段：發酵

環境條件：發酵溫度28，濕度75

基本發酵：60 分鐘

21．比較發酵前後的大小。

22．手指按壓判斷麵糰彈性。

23．麵糰分切，每份200g。

24．整形，稍微把麵糰壓平，翻面，再從前端分兩次捲回。

25．蓋上塑膠袋，常溫發酵20-30 分。

26．模型先噴烤盤油，或塗抹奶油替代。

注意 為了讓吐司烤起來光亮，故會先上點油

27．整形。拍一拍，將麵糰翻面，由上將麵糰分兩次往下折。

28．對折成U 字形，一正一反置於模型盒中，每盒4個麵糰。

29．進行最後發酵。

特別說明 核桃本身有重量，若採取他種整形法，在製作過程中會因核桃的重量會讓吐司的膨脹力下降，進而影響整體的美觀及口感，故採用此整形法。

環境條件：發酵溫度38，濕度85

最後發酵：50 分鐘

30．用剪刀，將U 字形麵糰剪開。

注意：這個步驟是減緩麵糰在發酵時的拉扯，讓麵糰在發酵過程中，發得更均勻。

31．沿著麵糰的接縫處擠上巴布羅餡25g 後，即可進行烘烤。

上火160 度／ 下火210度，烤25-30 分鐘。

32．出爐後撒上防潮糖粉，即完成。

【配料篇 香草墨西哥餡】

● 粉油法：將奶油跟所有粉類先攪拌均勻，最後才加入蛋液。

製作時間：5分鐘

材料

無鹽奶油 100g

純糖粉 80g

雞蛋 70g

香草濃縮醬 2g

低筋麵粉 100g

● 步驟

1．用手按壓，判斷奶油是否已在室溫軟化。

2．將濃縮香草醬加入奶油後加入鋼盆，依序加入過篩純糖粉及過篩低筋麵粉。

3．攪拌初期，餡料會呈現為沙粒狀。

4．繼續攪拌後，餡料將均勻融合。

5．當餡料已均勻融合，將蛋液全數加入。

6．檢查餡料是否攪拌均勻，在刮缸後繼續攪拌，直至餡料充分乳化。

7．當餡料呈現滑順的狀態即完成。

注意：奶油太冰、蛋液太冰或蛋液未充分攪拌均勻等原因，皆有可能導致餡料無法打至滑順狀態。

08 將餡料裝入擠花袋中。

09 完成。

注意：完成的餡料裝入擠花袋保存，不可以放入冰箱，以避免油水分離、變花、變硬。不可過夜保存，需當天使用完畢。

【以上摘文選自《呂昇達：職人手作吐司全書》、作者：呂昇達、圖文：布克文化 提供】