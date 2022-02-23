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餐廳美味料理祕訣／買了牛排回家 如何煎才能像外面賣的一樣好吃？

台灣廣廈 / 前田量子 著、彭琬婷
在家完成完美的牛排大餐。圖／台灣廣廈 提供
在家完成完美的牛排大餐。圖／台灣廣廈 提供

正因為煎牛排是一道相當單純的料理，所以技術和經驗決定了成品。透過步驟數值化，將最受歡迎的「1.5-2cm 厚度的牛排」，煎成色澤完美、味道鮮美的五分熟牛排。

將牛排切成適口大小後裝盤，並搭配烤馬鈴薯當成正餐。若有香草也可以放上盤子作為裝飾。

美味的煎牛排大餐在家就可完成。圖／台灣廣廈 提供
美味的煎牛排大餐在家就可完成。圖／台灣廣廈 提供

●　製作步驟

1.用大火預熱平底鍋；先倒油加熱後再放入牛排，用強中火煎1 分50 秒；偏厚的部分反覆淋油

大火⇒強中火

預熱1分鐘；倒油熱鍋

20-30秒⇒ 1分50秒

輕輕搖動平底鍋，確認油的狀態轉為清爽不黏稠即可。

煎牛排時，搖晃平底鍋來滑動牛排，可以防止受熱不均的情況。

牛排的中心比較難煎熟，可以使用油淋技法，將鍋中的熱油反覆澆淋至牛排上5-6次。

若不是使用日本和牛，需將一半的沙拉油改為奶油。

除了日本和牛，一般的牛排因含水量偏高所以較難煎至上色。因此，將一半的沙拉油改成奶油，利用奶油中的蛋白質產生梅納反應，使牛排容易上色。

煎牛排前先熱鍋。圖／台灣廣廈 提供
煎牛排前先熱鍋。圖／台灣廣廈 提供
牛排的中心比較難煎熟，可以使用油淋技法。圖／台灣廣廈 提供
牛排的中心比較難煎熟，可以使用油淋技法。圖／台灣廣廈 提供

2.快速翻面後煎50-60秒；並反覆澆淋3次左右

強中火 50-60秒

表面有了薄薄的一層水分後，代表牛排內部的溫度上升了，要立刻翻面。

在牛排的中心，反覆澆淋3次左右。

煎牛排時，搖晃平底鍋來滑動牛排，可以防止受熱不均的情況。圖／台灣廣廈 提供
煎牛排時，搖晃平底鍋來滑動牛排，可以防止受熱不均的情況。圖／台灣廣廈 提供

3.牛排取出後置於網架上，並用鋁箔紙覆蓋；不洗鍋直接煎馬鈴薯1 分鐘

關火（取出牛排）⇒中火（煎馬鈴薯）1分鐘

將牛排取出放置網架上，底下墊耐熱盤，並用鋁箔紙包覆牛排保溫。

不洗鍋，利用餘油直接煎馬鈴薯，完成後取出一樣放在網架上。

不用洗鍋直接煎熟馬鈴薯。圖／台灣廣廈 提供
不用洗鍋直接煎熟馬鈴薯。圖／台灣廣廈 提供

4.整盤放入有餘溫的鍋中，靜置10分鐘

離火靜置讓牛排更美味

利用平底鍋的餘溫（約60度），讓牛排做離火靜置。先揉幾顆鋁箔紙球放入鍋中當成基底，再放上盤子。

reposer 在法文中是「休息、靜止」的意思，在料理中則表示讓加熱過的食材一邊保溫一邊靜置，使狀態穩定下來的技巧。利用這個技巧，可以防止切開牛排時流失肉汁。離火靜置的溫度約為60 度，這次可使用鍋中餘熱，加溫牛排內部，時間設定為10分鐘。

●　作者介紹：前田量子。料理家、營養管理師、料理教室創辦人。以「任何人都能做到的料理科學」為基礎，前田式的食譜與觸動味蕾的擺盤，受到廣大學生及讀者好評，曾多次受邀於雜誌、電視及企業進修等料理活動。著有《沒有配方一樣能煮得好吃 料理的科學文法》。

【以上摘文選自《絕對好吃！一流餐廳的美味料理科學【全圖解】》、作者：前田量子、圖文提供：台灣廣廈】

書名／《絕對好吃！一流餐廳的美味料理科學【全圖解】》、作者／前田量子、譯者／彭琬婷、圖／台灣廣廈提供
書名／《絕對好吃！一流餐廳的美味料理科學【全圖解】》、作者／前田量子、譯者／彭琬婷、圖／台灣廣廈提供

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