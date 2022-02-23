餐廳美味料理祕訣／如何煎出酥香好吃的脆皮嫩雞腿排？

只要在煎法上稍微下點工夫，就能煎出焦香酥脆的雞皮，與柔軟不乾柴的口感。簡單撒上鹽調味，吃起來跟餐廳料理一樣美味。

可以自由選擇鴻禧菇、舞菇，或茄子、甜椒、青椒、馬鈴薯等作為配菜，非常好吃。

理想的撒鹽方式是將腿排放在電子秤上進行。圖／台灣廣廈 提供

● 製作步驟

理想的撒鹽方式是將腿排放在電子秤上進行。圖／台灣廣廈 提供

1．在腿排上撒鹽；將雞皮面朝下放入平底鍋，以繞圓的方式緩緩倒入橄欖油，再放上大蒜及香草取下重物和底座再煎2分鐘，建議選擇研磨過的細鹽較合適。

最理想的撒鹽方式是將腿排放在電子秤上進行，才能精準掌握。腿排兩面的鹽量比例為雞肉面7：雞皮面3。

腿排相靠也沒關係，不要重疊即可。

一定要在冷鍋的狀態下繞圓緩緩倒入橄欖油後開始煎。使用24-26cm的平底鍋可以一次煎2片。

平底鍋一次煎2片。圖／台灣廣廈 提供

2 翻面後再煎30 秒在腿排上壓重物，以弱中火煎3分鐘再次將雞皮面向朝下，放入配菜；蓋上紙蓋子煎4分30 秒，最後1分鐘要反覆澆淋熱油

弱中火3分鐘

在鍋中放入蓋子或盤子作為搭載重物的底座。底座要小於雞腿排，較方便查看熟度。

另取一鍋子盛入1L的水放在底座上。壓上一定的重量讓腿排能均勻貼在鍋底。

3．取下重物和底座再煎2 分鐘，翻面後再煎30秒

弱中火2分鐘⇒翻面煎30

若擔心熱油噴濺，可以利用烘焙紙製成紙蓋子，覆蓋後再煎。

將烘焙紙按照鍋子大小裁剪，並在紙上製造數個孔洞透氣。

翻面煎是為了殺菌，時間不用太長。過程中將香草與大蒜移到橄欖油較多的地方，可以煎出更多香氣。

4．再次將雞皮面向朝下，放入配菜；蓋上紙蓋子煎4分30秒，最後1 分鐘要反覆澆淋熱油

弱中火翻面後煎4分30秒

將配菜放入平底鍋，與腿排一起煎熟。

使用紙蓋子可以防止熱油噴濺，同時也能提高加熱的效率。

最後1分鐘取下紙蓋子，用湯匙舀起鍋中的熱油，反覆澆淋在比較厚的地方。可以稍微傾斜平底鍋，能更方便撈油。

將配菜放入平底鍋，與腿排一起煎熟。圖／台灣廣廈 提供

● 作者介紹：前田量子。料理家、營養管理師、料理教室創辦人。以「任何人都能做到的料理科學」為基礎，前田式的食譜與觸動味蕾的擺盤，受到廣大學生及讀者好評，曾多次受邀於雜誌、電視及企業進修等料理活動。著有《沒有配方一樣能煮得好吃 料理的科學文法》。

【以上摘文選自《絕對好吃！一流餐廳的美味料理科學【全圖解】》、作者：前田量子、圖文提供：台灣廣廈】