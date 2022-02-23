零廚藝料理／初學者也會做的食譜：青椒竹筍炒肉絲搭花捲

結合中菜知名的「青椒炒肉絲」和「竹筍炒肉絲」，除了可以吃到青椒清脆的口感外，還可以一併品嘗鮮甜的筍絲，一舉兩得！熱炒完的青椒竹筍炒肉絲，搭配外觀可愛的原味花捲，飽足感滿分，味道更是絕配。

● 材料準備

時間：25～30分鐘／2～3人份

青椒 1顆（100g）

香菇 2朵（50g）

竹筍 1支（小的，約70g）

洋蔥 1/2顆（100g）

豬里肌肉片（或豬肉絲） 200g

辣油 2大匙

薑絲 5g

芝麻油 1小匙

胡椒粉 少許

花捲 6個

蔥末 1小匙

青椒竹筍炒肉絲蔬菜材料。圖／台灣廣廈 提供

醃醬

蛋白 1顆

太白粉 1大匙

醬油 1小匙

醬料

清酒（或米酒） 1大匙

醬油 1大匙

蠔油 1大匙

● TIP

辣油作法

在耐熱容器中倒入5大匙食用油＋ 2 大匙辣椒粉後，微波1分鐘。在篩網鋪上廚房紙巾，濾出辣油即完成。

青椒竹筍炒肉絲製作方式相當簡單。圖／台灣廣廈 提供

● 製作步驟

1食材洗凈。將青椒、香菇、竹筍和洋蔥切細絲。

2豬里肌肉片切成條狀後，與醃醬一起攪拌均勻。

3湯鍋加3杯水，等水滾再放入竹筍，中火煮1分鐘用篩網撈起瀝乾。

4在預熱好的平底鍋中放入辣油、薑絲，以中火炒1分鐘。

5放入步驟2的豬肉條，翻炒3分鐘。

6加入步驟1的蔬菜絲和醬料食材，續炒1∼2分鐘，最後加入芝麻油和胡椒粉後關火，撒上蔥末。

7花捲用料理紙包好，放入微波爐中微波1分鐘30秒∼2分鐘，讓花捲變得鬆軟。搭配青椒竹筍炒肉絲一起吃更美味。

青椒竹筍炒肉絲製作方式相當簡單。圖／台灣廣廈 提供

● 享受美味的祕訣

1 將花捲從中間剖開，放入青椒竹筍炒肉絲後夾起食用。

2 改做成蓋飯來吃也很美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【以上摘文選自《初學者的圖解基礎料理》、作者：金現淑、譯者：余映萱、圖文提供：台灣廣廈】