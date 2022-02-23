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零廚藝料理／初學者也會做的食譜：青椒竹筍炒肉絲搭花捲

台灣廣廈 / 金現淑 著、余映萱 譯
青椒竹筍炒肉絲搭花捲。圖／台灣廣廈 提供
青椒竹筍炒肉絲搭花捲。圖／台灣廣廈 提供

結合中菜知名的「青椒炒肉絲」和「竹筍炒肉絲」，除了可以吃到青椒清脆的口感外，還可以一併品嘗鮮甜的筍絲，一舉兩得！熱炒完的青椒竹筍炒肉絲，搭配外觀可愛的原味花捲，飽足感滿分，味道更是絕配。

●　材料準備

時間：25～30分鐘／2～3人份

青椒 1顆（100g）

香菇 2朵（50g）

竹筍 1支（小的，約70g）

洋蔥 1/2顆（100g）

豬里肌肉片（或豬肉絲） 200g

辣油 2大匙

薑絲 5g

芝麻油 1小匙

胡椒粉 少許

花捲 6個

蔥末 1小匙

青椒竹筍炒肉絲蔬菜材料。圖／台灣廣廈 提供
青椒竹筍炒肉絲蔬菜材料。圖／台灣廣廈 提供

醃醬

蛋白 1顆

太白粉 1大匙

醬油 1小匙

醬料

清酒（或米酒） 1大匙

醬油 1大匙

蠔油 1大匙

●　TIP

辣油作法

在耐熱容器中倒入5大匙食用油＋ 2 大匙辣椒粉後，微波1分鐘。在篩網鋪上廚房紙巾，濾出辣油即完成。

青椒竹筍炒肉絲製作方式相當簡單。圖／台灣廣廈 提供
青椒竹筍炒肉絲製作方式相當簡單。圖／台灣廣廈 提供

●　製作步驟

1食材洗凈。將青椒、香菇、竹筍和洋蔥切細絲。

2豬里肌肉片切成條狀後，與醃醬一起攪拌均勻。

3湯鍋加3杯水，等水滾再放入竹筍，中火煮1分鐘用篩網撈起瀝乾。

4在預熱好的平底鍋中放入辣油、薑絲，以中火炒1分鐘。

5放入步驟2的豬肉條，翻炒3分鐘。

6加入步驟1的蔬菜絲和醬料食材，續炒1∼2分鐘，最後加入芝麻油和胡椒粉後關火，撒上蔥末。

7花捲用料理紙包好，放入微波爐中微波1分鐘30秒∼2分鐘，讓花捲變得鬆軟。搭配青椒竹筍炒肉絲一起吃更美味。

青椒竹筍炒肉絲製作方式相當簡單。圖／台灣廣廈 提供
青椒竹筍炒肉絲製作方式相當簡單。圖／台灣廣廈 提供

●　享受美味的祕訣

1 將花捲從中間剖開，放入青椒竹筍炒肉絲後夾起食用。

2 改做成蓋飯來吃也很美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【以上摘文選自《初學者的圖解基礎料理》、作者：金現淑、譯者：余映萱、圖文提供：台灣廣廈】

書名／《初學者的圖解基礎料理》、作者／金現淑、譯者／余映萱、圖文提供／台灣廣廈
書名／《初學者的圖解基礎料理》、作者／金現淑、譯者／余映萱、圖文提供／台灣廣廈

熱炒

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